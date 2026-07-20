Anyaország :: 2026. július 20. 16:45 ::

Kepes András: az elhamarkodott döntés Judit és a támogatói hitelét is rombolja

Az új Alkotmány megszületéséig és a négy évre megválasztandó köztársasági elnök megválasztásáig – ideiglenes államfőként jelölésének támogatójaként azért lenne néhány megjegyzésem – írja Kepes András a Facebookon.

Juditot gyerekkorától ismerem és tisztelem. Harminc-negyven éve televíziós műsoraimban több interjút készítettem vele és a családjával, közel húsz éve könyvet is írtam róla Matt a férfiaknak címmel, amikor igazán közeli barátságba kerültünk egymással és a férjével, dr. Font Gusztávval. Azt gondolom, Judit tisztessége, okossága, határozottsága, szilárd jelleme, pártokon felül álló gondolkodása, a nemzetközi elismertsége, továbbá, hogy egyedülálló teljesítménye mellett megmaradt családanyának, embernek, alkalmassá teszik köztársasági elnöknek – teszi hozzá, de kiegészíti egy pontosítással:

De még az ideiglenes államfőnek is, ha hiteles akar maradni, elsöprő társadalmi támogatottságra van szüksége, különösen, ha komolyan vesszük, hogy a döntések „ne füstös szivarszobákban”, hanem átláthatóan, közakarattal dőljenek el. Az elhamarkodott döntés Judit és a támogatói hitelét is rombolja. Megvártam volna, milyen nevek merülnek még fel, mert Judit mellett más kiváló személyeket is támogatni tudnék, ahogy szerintem ő maga is, miközben őt továbbra is tiszta szívvel ajánlom mindenki figyelmébe.

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