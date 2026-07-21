Friss hírek :: 2026. július 21. 12:50 ::

Több száz lőszert találtak a pénzügyőrök Röszkén

Kétszáz darab vadászfegyverhez való lőszert találtak egy francia állampolgárságú férfi poggyászában a pénzügyőrök a röszkei határátkelőhelyen - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága kedden az MTI-t.

A közlemény szerint a Szerbiából érkezett sofőr nem jelentett be vámköteles árut, azonban a tételes vizsgálatkor kiderült, hogy autója csomagterében nem csak ruhák voltak. A bőröndben egy kartondoboz is lapult, amiben 12-es kaliberű, sörétes vadászfegyverhez való lőszerek voltak. A 200 darab lőszert végül a jármű vezetője magáénak vallotta.

A pénzügyőrök lőszerrel visszaélés miatt feljelentették a Szegedi Rendőrkapitányságon - áll a közleményben.