Háború :: 2026. július 20. 21:13 ::

Katonai vezetőkkel tárgyalt Zelenszkij a védelmi miniszter leváltása miatt kirobbant tüntetések nyomán

Volodimir Zelenszkij hétfőn a hadsereg több magas rangú parancsnokával tárgyalt, miközben egyre nagyobb elégedetlenség övezi az ország védelmi politikájának átalakuló vezetését. A feszültség nyomán az ukrajnai háború kitörése óta a legnagyobb utcai tüntetések bontakoztak ki Ukrajnában.

Kijevben és több más ukrán nagyvárosban több ezer ember vonult utcára több egymást követő napon, a hadiállapot ellenére is tiltakozva. A demonstrálók a múlt héten leváltott, reformpártinak tartott, 35 éves Mihajlo Fedorov védelmi miniszter visszahelyezését, valamint Olekszandr Szirszkij főparancsnok leváltását követelik. Dmitro Kozjatyinszkij háborús veterán, a tüntetések egyik szervezője általános, határozatlan idejű tiltakozást hirdetett meg arra az esetre, ha július 24-ig nem váltják le Szirszkijt, és nem nevezik ki ismét Fedorovot védelmi miniszternek.

A főként fiatalok szervezte megmozdulások is rávilágítottak az ukrán katonai vezetésen belüli nézetkülönbségekre azzal kapcsolatban, miként lehetne megállítani az orosz erők előrenyomulását a fronton.

A 60 éves Szirszkijt civil szervezetek, katonák és parlamenti képviselők egyaránt bírálják a szovjet mintájú vezetési stílusa, valamint a szerintük túlzott veszteségekkel járó hadműveletek miatt.

Politikai elemzők szerint Zelenszkij öt tábornokkal és egy ezredessel tárgyalt külön-külön. A megbeszélések résztvevőit a főparancsnoki poszt lehetséges várományosainak tartják. A tárgyalások középpontjában a több mint 1200 kilométeres frontvonalon kialakult katonai helyzet állt.

A tárgyalásokon részt vett Mihajlo Drapatij, az egyesített erők parancsnoka, Volodimir Horbatjuk, a vezérkari főnök helyettese, Oleh Apostol légideszant-parancsnok, valamint három hadtestparancsnok: Andrij Bileckij, Ihor Obolenszkij és Denisz Prokopenko. Az elnök minden egyeztetés után fényképeket tett közzé dolgozószobájából.

Kirilo Budanov, Zelenszkij kabinetfőnöke nyugalomra és összefogásra szólított fel, kijelentve, hogy a társadalom véleményét meghallották, és folyamatban van a helyzet rendezése.

Zelenszkij közölte, hogy a hétvégén hosszan tárgyalt Fedorovval. A tárgyalásokon ugyan más tisztségekről is esett szó, Fedorov azonban kizárólag védelmi miniszterként térne vissza. Ukrán sajtóértesülések szerint a katonai technológia és innováció felügyeletével kapcsolatos feladatokat ajánlottak fel számára.

(MTI nyomán)