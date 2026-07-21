Anyaország :: 2026. július 21. 17:01 ::

Szerencsejáték Zrt.: nem történt csalás az áprilisi telitalálatos sorsolásokon

Kizárta az idegenkezűséget a Szerencsejáték Zrt. belső vizsgálata az áprilisi négy számsorsjátékon elért telitalálatok sorsolása kapcsán, és ezt erősítette meg a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) is - közölte a Szerencsejáték Zrt. kedden az MTI-vel.

A közlemény emlékeztetett az SZTFH jelentésére, amely szerint a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott.

A cég hozzátette: az, hogy az SZTFH mégis bírságot szabott ki rájuk, abból adódott, hogy a hatóság és a Szerencsejáték Zrt. eltérően értelmezi a játéktervek technikai jellegű, az online zárásra vonatkozó rendelkezését. A nemzeti lottótársaság ezért kezdeményezi a játékterv ezen rendelkezésének a hatósággal közösen történő tisztázását.

Az SZTFH szintén kedden közölte, hogy 10 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki a Szerencsejáték Zrt.-re, mert a társaság az év 16. játékhetén lebonyolított Skandináv lottó, Hatos, és Ötöslottó, valamint Joker sorsolásoknál a jóváhagyott játéktervektől eltért. Mindez azonban a vizsgált sorsolások eredményét nem befolyásolta.