Anyaország :: 2026. július 21. 17:14 ::

Tovább zsugorodik a Mediaworks, 200 újabb embert küldhetnek el

Újabb leépítést tervez a Mediaworks – számolt be a Nyugat.hu. Meg nem erősített információik szerint az összes megyei lapot kiadó vállalat összesen mintegy 200 főt akar leépíteni a napokban.

A Vas Népe és a Vaol.hu szerkesztőségében még a hét folyamán bejelenthetik, kiknek kell távozniuk. Emlékeztetnek, hogy a vezetőség már korábban felajánlotta az önkéntes távozást, valószínűleg kedvező feltételekkel, de a lap szerint eddig egy munkatárs élt a lehetőséggel.

A választás után kezdődtek meg a leépítések



Június 15-én elkezdődtek a tömeges leépítések a Mediaworksnél, körülbelül 180 munkavállalót bocsátottak el. A dolgozókat hétfőn 10 órára rendelték be a szerkesztőségekbe, hogy közöljék velük a hírt.

Az előtte lévő héten megjelent értesülések szerint a vállalatnál jelentős átalakítások lehetnek napirenden, amelyek egyaránt érinthetik a szerkesztőségi struktúrát, az egyes lapok működését és a foglalkoztatottak létszámát.

Megszűnt a Pesti Srácok, a Bors és a Ripost, a Magyar Nemzet pedig hetilappá alakult, hasonlóan a megyei lapok többségéhez. Így a 19 megyei lapból hetilappá alakult a Békés Megyei Hírlap, a Délmagyarország, az Észak-Magyarország, a Fejér Megyei Hírlap, a Hajdú-bihari Napló, a Kelet-Magyarország, a Napló, a Petőfi Népe, a Somogy Megyei Hírlap, a Tolnai Népújság, az Új Dunántúli Napló és az Új Néplap.

A Nógrád megyei napilap, a Heves megyei napilap és a Jász-Nagykun-Szolnok megyeieknek szóló napilap csak online jelenik meg, és a Vas, a Zala és a Kisalföld, azaz a Nyugat-Dunántúlon megjelenő megyei lapok maradtak meg napilapként.

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