Sneider sem sajnálja a kilépőket: "nagyon sokan rendkívül szélsőségesen gondolkoztak"

Vona Gábor távozása után is folytatódik a Jobbik néppártosodása. Sneider Tamás Jobbik-elnök Azonnalinak adott interjújából legalábbis kristálytisztán kiolvasható, hogy nem térnek le erről az útról. Sneider egyebek mellett a jövő évi választásokról és a tervezett stratégiáról is elárult néhány dolgot, köztük olyanokat is, amelyeket pár éve nehezen tudtunk volna elképzelni - írja az Index.



Fotó: Hutter Marianna / Azonnali

1. Az európai parlamenti választáson – az ÁSZ-büntetés miatti pénztelenség ide vagy oda – elindulnak, és nagy valószínűség szerint Volner János lesz a listavezető. („Volner János készül erre a pozícióra, de nincs még döntés, legkorábban decemberben lehet.")

A kampányról pedig annyit árul el, hogy a Jobbik szeretne csatlakozni az Európai Néppárthoz, vagyis a Fidesz pártcsaládjához.

Igen, megcéloztuk, hogy az Európai Néppárt tagjai legyünk, és vannak is arra utaló jelek, hogy ez nem lehetetlen.

Azt azonban nehezen tudja elképzelni, hogy a Fidesszel egy frakcióban lesznek a végén. „A Fideszt nagyon sokan bírálják, nem biztos, hogy a Néppárt tagjai maradnak."

A Néppártban az elmúlt években valóban sokszor sokan bírálták a Fideszt és Orbán Viktor politikáját. Orbán ugyanakkor épp a múlt hétvégén jelentette ki Tusványoson, hogy nem fog kilépni a Néppártból, akkor távoznak, ha elzavarják őket.

2. Az önkormányzati választásra is készül a Jobbik, amely az elnök szerint addigra „nagyon kemény, határozott és jól megfogható elképzeléssel áll elő, úgy is mondhatnám, hogy lesz sztorija”. Sneider nem zárta ki, hogy más ellenzéki pártokkal összefognak majd.

Néhány kivétellel tehát bárkivel hajlandók vagyunk együttműködni.

Az interjúban külön kiemelte Gyurcsány Ferencet, akit nem tart érdemesnek az együttműködésre. „Ugyanolyan hiteltelen, mint Orbán Viktor, nem lehet egyiket lecserélni a másikra.” Sneider hozzátette, hogy nem lesz mindenhol jelöltje a pártnak:

Egy biztos, a Jobbik nem fog mindenhol polgármestert állítani, de ezzel ugyanígy lesz várhatóan minden párt.

Ásotthalmon azonban lesz jobbikos jelölt a pártból távozó Toroczkai László ellen.

Az elnök szerint körülbelül százötvenen léptek ki és mentek át Toroczkai László és Dúró Dóra mozgalmába, és kevés ember távozását sajnálja.

Kevés olyan személy van, akit sajnálok. Általában a távozóknál a személyi ambíciók játszották a főszerepet, nagyon sokan pedig rendkívül szélsőségesen gondolkoztak. Összességében nem érzem, hogy minket kár ért volna, sőt inkább még előnyünk is származott belőle.

3. A Jobbik általános politikájáról Sneider azt mondta, hogy „nekünk ki kell állnunk a szabadságjogokért, és szó szerint szabadságharcot kell vívnunk". Szabadságharc alatt azt érti, hogy „nem szeretném, ha újra kukák égnének, de járhatatlan út az is, hogy magunknak politizálunk. Egy szabadságharc csak alulról tud építkezni, az embereknek maguknak kell érezni."

Vona Gábor jövőbeni szerepéről Sneider azt mondta, hogy tudomása szerint a volt pártelnök nem tervezi a visszatérést, és állítólag nem is szól bele most semmibe. Nem is beszélnek gyakran egymással.

Elárulta azt is, hogy miben tartja magát jobb és rosszabb elnöknek, mint Vona. „Gábor gyors és jó döntéseket tudott hozni, én inkább átfogóbb stratégiában szoktam gondolkozni. (...) De amiben picit talán jobb leszek nála, az az üzeneteink eljuttatása az átlagemberekhez. Gábor rengeteget járt vidéken és beszélgetett a helyiekkel, de lehet, hogy ez nekem jobban megy majd."