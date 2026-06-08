Az Egyesült Államok polgárainak mintegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett "amerikai álmot", vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előrejutni - derül ki a hétfőn kiadott AP-NORC országos közvélemény-kutatásból.
Az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulója előtt készített nagyszabású felmérés szerint a fiatalabbak kevésbé hisznek az "amerikai álomban", és a politikai táborok között is komoly a véleménykülönbség: míg a republikánus szavazók úgy gondolják, hogy aki az Egyesült Államokban keményen dolgozik, az ma is előre tud lépni, addig a demokraták ezt nem gondolják érvényesnek.
Összességében a megkérdezettek bő egyharmada (34 százalék) szerint az "amerikai álom" ma is érvényes, míg mintegy fele (51 százalék) úgy gondolja, hogy valaha igaz volt, de ma már nem érvényes. A demokraták kevesebb mint egyötöde (17 százalék), a republikánusoknak jóval több mint a fele (57 százalék) hisz a kemény munka eredményességében, a független szavazóknak pedig mintegy az egynegyede gondolja így.
Az AP hírügynökség megbízásából a NORC társadalomkutató központ által áprilisban készített felmérésből az is kiderül, hogy az idősebb megkérdezettek jóval nagyobb arányban gondolják az amerikai identitás részének az "amerikai álmot": a 60 év felettiek csaknem négyötöde (79 százalék) hisz a kemény munka eredményében, addig a 18-29 év közöttieknek csak az 58 százaléka.
Azzal az állítással, hogy a "demokratikusan megválasztott kormányzat fontos az Egyesült Államok mint nemzet identitása számára", az amerikaiak pontosan kétharmada ért egyet. Ezen belül a 18-29 évesek fele (51 százalék), a 60 év felettieknek pedig a négyötöde (81 százalék) gondolkozik így.
A társadalmi élet számos további elemét is érintő, átfogó közvélemény-kutatás adatait idén április közepén rögzítették csaknem 3 ezer amerikai állampolgár megkérdezésével.
(MTI)