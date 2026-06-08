Külföld :: 2026. június 8. 21:41 ::

Az amerikaiak mintegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az "amerikai álmot"

Az Egyesült Államok polgárainak mintegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett "amerikai álmot", vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előrejutni - derül ki a hétfőn kiadott AP-NORC országos közvélemény-kutatásból.

Az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulója előtt készített nagyszabású felmérés szerint a fiatalabbak kevésbé hisznek az "amerikai álomban", és a politikai táborok között is komoly a véleménykülönbség: míg a republikánus szavazók úgy gondolják, hogy aki az Egyesült Államokban keményen dolgozik, az ma is előre tud lépni, addig a demokraták ezt nem gondolják érvényesnek.

Összességében a megkérdezettek bő egyharmada (34 százalék) szerint az "amerikai álom" ma is érvényes, míg mintegy fele (51 százalék) úgy gondolja, hogy valaha igaz volt, de ma már nem érvényes. A demokraták kevesebb mint egyötöde (17 százalék), a republikánusoknak jóval több mint a fele (57 százalék) hisz a kemény munka eredményességében, a független szavazóknak pedig mintegy az egynegyede gondolja így.

Az AP hírügynökség megbízásából a NORC társadalomkutató központ által áprilisban készített felmérésből az is kiderül, hogy az idősebb megkérdezettek jóval nagyobb arányban gondolják az amerikai identitás részének az "amerikai álmot": a 60 év felettiek csaknem négyötöde (79 százalék) hisz a kemény munka eredményében, addig a 18-29 év közöttieknek csak az 58 százaléka.

Azzal az állítással, hogy a "demokratikusan megválasztott kormányzat fontos az Egyesült Államok mint nemzet identitása számára", az amerikaiak pontosan kétharmada ért egyet. Ezen belül a 18-29 évesek fele (51 százalék), a 60 év felettieknek pedig a négyötöde (81 százalék) gondolkozik így.

A társadalmi élet számos további elemét is érintő, átfogó közvélemény-kutatás adatait idén április közepén rögzítették csaknem 3 ezer amerikai állampolgár megkérdezésével.

(MTI)