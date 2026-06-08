Háború :: 2026. június 8. 11:01 ::

Az izraeli légierő kiterjedt támadást hajtott végre Iránban

Az izraeli hadsereg (IDF) légiereje hétfő reggel kiterjedt támadást hajtott végre Irán stratégiai légvédelmi rendszerei ellen - közölte az IDF szóvivője.

A csapásokat több tucat vadászrepülőgép hajtotta végre a katonai hírszerzés irányításával. A közlemény szerint az utóbbi időszakban Irán különböző térségeiben új légvédelmi rendszereket telepítettek annak érdekében, hogy helyreállítsák a felderítési és védelmi képességeiket, amelyek a korábbi hadműveletekben megsérültek. A hétfői támadások ezeknek a rendszereknek a megsemmisítését célozták.

Az előző hadműveletek során az IDF már súlyos csapásokat mért Irán légvédelmi rendszereire. A hétfőn befejezett műveletek tovább növelik az izraeli légierő műveleti szabadságát az iráni légtérben.

Irán vasárnap este óta mintegy harminc rakétát lőtt ki Izrael felé. Az IDF többnapos harcokra készül Iránnal szemben, és a különböző döntéshozói szinteken több támadási tervet is jóváhagytak.

Az Irán elleni éjszakai támadások kezdetén a légvédelmi fenyegetéseket semlegesítették, hogy utat nyissanak az izraeli légierő gépeinek az iráni légtérbe való behatoláshoz. A támadások radarokat és minden olyan védelmi elemet céloztak, amelyek akadályozhatják az izraeli légierő működését Irán légterében.

Hétfő reggel azért támadtak egy petrolkémiai üzemet, mert ezzel azt kívánták jelezni Irán felé, hogy minden Izrael elleni fellépés vagy a "játékszabályok" erőltetése költségekkel jár, amelyeket Teheránnak meg kell fizetnie.

A Bejrút Dahíje negyede elleni vasárnapi légicsapásokkal kapcsolatban hangsúlyozták, hogy elfogadhatatlan bármilyen korlátozás az IDF számára az Izrael elleni fenyegetések elhárításában. Az IDF-nek teljes cselekvési szabadsággal kell rendelkeznie, és senki sem határozhat meg számára másfajta "válaszegyenleteket".

Hétfőn az izraeli hadsereg több dél-libanoni faluban is csapásokat hajtott végre libanoni források szerint.

A polgári védelem és az egészségügyi minisztérium utasítására Izrael vezető kórházai megkezdték a betegek és egyes osztályok átköltöztetését védett helyiségekbe és föld alatti részlegekbe.

A sürgősségi osztályok és a szülészetek valamennyi kórházban továbbra is zavartalanul működnek a védett létesítményekben. A lakosságot arra kérik, hogy a nem sürgős kezelések előtt tájékozódjanak az adott kórház információs központjainál.

Az iráni Forradalmi Gárda vállalta a felelősséget a haifai ipari létesítmények elleni rakétatámadásért, amelyet válaszként hajtottak végre az iráni petrolkémiai üzem elleni támadásra.

"Figyelmeztetünk benneteket. Izrael veszélyes játékot kezdett azzal, hogy civil célpontok ellen lépett fel és olajipari létesítményeket támadott. A művelet kiterjed majd a régió összes energetikai célpontjára, és a világgazdaságra gyakorolt következményeiért az Egyesült Államok viseli a felelősséget" - írta közleményében a Forradalmi Gárda.

Eyal Zamir három alkalommal beszélt az Egyesült Államok CENTCOM parancsnokságának vezetőjével, Brad Cooperrel az Irán elleni jelenlegi hadművelet kezdete óta.

Az együttműködés részeként az amerikai fél folyamatosan naprakész információt kap azokról a célpontokról, amelyeket Izrael az éjszaka és a reggeli órákban Iránban támadott. Az IDF jóváhagyta a további műveleti célpontokat is, amelyekről szintén egyeztetnek az amerikai hadsereg illetékes vezetőivel.

(MTI)