Háború :: 2026. június 8. 22:01 ::

Az amerikai haderő újabb Irán felé haladó olajtankert tett működésképtelenné

Az amerikai haderő újabb Irán felé haladó olajtankert tett működésképtelenné az iráni kikötők elleni blokád megsértésének kísérlete miatt hétfőn - közölte az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM).

Az amerikai hadsereg Közel-Keletért is felelős irányítási törzsének közleménye szerint a palaui zászló alatt hajózó Marivex tanker az Ománi-öböl vizein próbálta megközelíteni az iráni partokat. Miután figyelmen kívül hagyta az amerikai felszólítást, az Abraham Lincoln repülőgéphordozóról felszállt egyik F/A-18 vadászrepülőgépről kilőtt precíziós lövedékkel vették célba a motorházat és kormánylapátot - derült ki a tájékoztatásból, amely szerint "a Marivex többet nem hajózik Irán felé".

A CENTCOM összesítése szerint az amerikai erők a kikötői zárlat elmúlt mintegy 7 hete alatt 134 hajót akadályoztak meg abban, hogy elérjék Iránt, vagy onnan kifussanak, 7 hajót pedig erővel kényszerítettek megállásra, míg segélyszállítmányt szállító 42 hajót átengedtek a blokád vonalán.

Nem sokkal korábban az indiai hatóságok közölték, hogy az indiai haditengerészet helikopterei hétfőn evakuálták egy ománi partok előtt kigyulladt tartályhajó 24 tengerészét.

(MTI)