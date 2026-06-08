Anyaország :: 2026. június 8. 13:47 ::

Egymilliárd forintos alapot hoz létre a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek

Egymilliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról fog dönteni e heti ülésén a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek - jelentette be a miniszterelnök az Országgyűlésben hétfőn napirend előtt. Magyar Péter elmondta azt is, a szociális és családügyi miniszter a nap folyamán több gyermekvédelmi vezetőt menesztett, emellett a kormány miniszteri biztost nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására.

A kormányfő úgy fogalmazott, megújulásra van szükség a gyermekvédelemben és arra, hogy a bűnöknek és a mulasztásoknak ismét következményük legyen.

Hozzátette, a héten létrehozandó alap segítségével igyekeznek lelki, orvosi és anyagi segítséget nyújtani az utóbbi húsz év során a gyermekvédelemben fizikai, lelki és szexuális bántalmazást elszenvedő áldozatoknak, hiszen sokuknak félrecsúszott az élete.

Bejelentette azt is, hogy az új kormány miniszteri biztost nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek teljes feltárására és kivizsgálására.

Elmondta azt is, a szociális és családügyi miniszter hétfőn több olyan gyermekvédelmi vezetőt menesztett, akik asszisztáltak az utóbbi évek embertelenségéhez, és nem a gyermekeket, hanem az orbáni hatalmat szolgálták.

Magyar Péter úgy értékelt, az Orbán-kormány öröksége drámai: egy elhanyagolt, túlterhelt, megalázott és traumatizált gyermekvédelmi rendszert hagyott hátra, amelyben a a gyermekek félnek, a szakemberek kimerültek, az intézmények túlzsúfoltak, a döntéshozók pedig éveken át inkább a valóság eltakarásával foglalkoztak, mint a segítségnyújtással.

(MTI)