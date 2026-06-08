Anyaország :: 2026. június 8. 07:47 ::

Tizenegy határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Tizenegy határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken öt, szombaton kettő, vasárnap három, jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén 37 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza a rendőrök az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A megelőző héten - május 25-től 31-ig - a feltartóztatottak száma 38 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében négy határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult - derül ki a rendőrségi összesítésből.