Háború :: 2026. június 8. 14:14 ::

Trump a támadások azonnali leállítására szólította fel Izraelt és Iránt

Donald Trump amerikai elnök a támadások azonnali leállítására szólította fel Izraelt és Iránt hétfőn. /Bővített hír./

Az elnök Truth Social internetes közösségi oldalán hétfőn kora reggel egymondatos közleményben reagált a két ország által indított rakétacsapásokra, és azt írta: "Izraelnek és Iránnak azonnal le kell állítania a lövöldözést".

Donald Trump nem sokkal később egy másik bejegyzésében azt írta, hogy Izrael és Irán egy azonnali tűzszünet lehetőségét keresi, valamint azt hangoztatta, hogy a békéről szóló egyeztetések a történtek ellenére folytatódnak.

Egyben megismételte, hogy az amerikai blokád Irán ellen teljes mértékben érvényben marad egészen addig, amíg "végső megállapodásra" jutnak. "A dolgoknak gyorsan kell mozogniuk" - fogalmazott.

Az amerikai elnök vasárnap közösségi oldalán önmérsékletet kért Izraeltől az iráni rakétatámadásra adott válaszában. Az Axiosnak adott nyilatkozatában azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok közel van a megállapodáshoz Iránnal, és hozzátette: "nem akarom, hogy szétrobbanjon amiatt, ami most történik". Reményét fejezte ki, hogy Izrael nem folyamodik megtorláshoz, és azzal érvelt, hogy az iráni katonai akciónak nem voltak sérültjei.

Trump vasárnap azt is jelezte, hogy kérését telefonon tolmácsolja az izraeli kormányfőnek, és azt hangoztatta: "Izrael végrehajtotta a saját csapását, Irán végrehajtotta a saját csapását, nincs szükségünk egy újabbra".

Trump a brit Financial Times-nek adott, vasárnap megjelent interjúban azt mondta, hogy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek "nem lesz más választása", mint, hogy elfogadja a megállapodást, amelyet az Egyesült Államok megköt Iránnal. Egyben azt hangoztatta, hogy az Iránnal zajló tárgyalásokat ellenőrzése alatt tartja.

Yechiel Leiter, Izrael egyesült államokbeli nagykövete közösségi médiában megjelent hétfői bejegyzésében azt közölte, hogy az izraeli haderő célpontjai iráni rakétaindító állások, valamint az energiaszektorhoz nem kötődő "infrastruktúra-létesítmények".

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma a katonai eszkaláció miatt hétfőn arra figyelmeztette a Jordániában tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy azonnal keressenek menedéket az ország légterét érintő drón- és rakétacsapások miatt.

(MTI)