Anyaország, Koronavírus :: 2026. június 8. 08:38 ::

2,3 milliárd forintba került eddig a 300 milliárd forintért vásárolt lélegeztetőgépek raktározása

Szondi Vanda kormányszóvivő pénteken bejelentette, hogy a koronavírus idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét is felülvizsgálja a kormány. A járvány alatt közel 300 milliárd forint értékben szerzett be gépeket az Orbán-kormány annak ellenére, hogy a szakmai szervezetek világossá tették, hogy nincs elég ember ennyi gép üzemeltetésére. A kormány felülvizsgálja az akkor kötött szerződéseket, a vizsgálatot pedig a Külügyminisztérium folytatja majd le.



Orbán Viktor üdvözli a Suparna Airlines Kínából érkezett repülőgépének személyzetét a Liszt Ferenc repülőtéren 2020. március 24-én (fotó: Kovács Tamás / MTI)

A használhatatlan lélegeztetőgépek tárolása is horribilis összegbe került: több mint 2,3 milliárd forint volt eddig a raktárköltség – ezt a közölte Külügyminisztérium az RTL Híradóval.

Az Orbán-kormány 2020-ban mintegy 17 ezer készüléket vett nagyjából 300 milliárd forintért, 28 közvetítő cégen keresztül.

A gépek jelentős részét sosem használták, legalább 12 ezer most is raktárban áll.

A külügy adatai szerint Szijjártó Péter tárcája annak idején összesen 28 céggel kötött szerződést a beszerzésekre. A legnagyobb összegű megállapodást a GR Technologies SDN-nek kötötték, 181 milliárdos összegre. Szerepel a beszállítók között olyan cég is, amelynek Takács Péter, a Fidesz egészségügy-politikusának sógora volt az ügyvezetője. A cég több milliárdot nyert az üzleten.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azt mondta, megtették az első lépéseket azért, hogy a lélegeztetőgép-ügylet korrekt átvilágítása megtörténjen.

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