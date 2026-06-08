Anyaország :: 2026. június 8. 17:03 ::

Varju László kapcsolja le a villanyt a Degenerált Koalíciónál

Varjú Lászlót, a Demokratikus Koalíció (DK) volt alelnökét, korábbi országgyűlési képviselőt választotta új elnökévé a DK tagsága; az alelnököket és elnökségi tagokat a DK kongresszusa június 13-án választja meg - tájékoztatta a párt hétfőn az MTI-t.

Az elnökválasztást amiatt tartották, mert az áprilisi országgyűlési választás éjszakáján lemondott tisztéről Dobrev Klára pártelnök és a DK teljes elnöksége - idézték fel.

A közlemény szerint a DK megalakulása óta szabály, hogy a párt elnökét nem a kongresszusi küldöttek szűk köre, hanem a teljes párttagság választja online szavazáson.

Az új elnököt megválasztó pártszavazás június 3-7. között zajlott le. Az online pártelnökválasztáson valamennyi szavazati joggal rendelkező párttag részt vehetett. Az elnökválasztáson két jelölt indult, de Bakk István a szavazás alatt visszalépett.

"A Demokratikus Koalíció előtt nehéz időszak áll. A párt közössége ugyanakkor világossá tette, hogy folytatni kívánja munkáját, és továbbra is képviselni kívánja az európai, baloldali értékeket valló választókat Magyarországon" - fogalmaztak a közleményben.