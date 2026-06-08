Külföld :: 2026. június 8. 10:09 ::

Hét év után ismét Észak-Koreába látogatott a kínai elnök

Hét év után először tett állami látogatást Észak-Koreában Hszi Csin-ping kínai államfő és a Kínai Kommunista Párt főtitkára, aki érkezése előtt a két ország kapcsolataiban megnyíló "új fejlődési lehetőségekről" beszélt, miközben Phenjan ismét egyértelműen elutasította az atomfegyver-programja felszámolására irányuló nemzetközi törekvéseket.





North Korea says its nuclear arsenal is "absolutely non-negotiable" and that U.S. denuclearization demands carry zero legal weight.



Trump and Xi reportedly agreed on… pic.twitter.com/dpHbzRSO2t 🇨🇳🇰🇵 Today marks President Xi's first visit to North Korea in 7 years, and the timing is no coincidence.North Korea says its nuclear arsenal is "absolutely non-negotiable" and that U.S. denuclearization demands carry zero legal weight.Trump and Xi reportedly agreed on… https://t.co/nGG6xNHsUD June 8, 2026

A kínai vezető hétfőn érkezett kétnapos állami látogatásra a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságba. A pekingi tájékoztatás szerint Hszi tárgyalásokat folytat Kim Dzsongünnel a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztéséről és a közös érdeklődésre számot tartó nemzetközi kérdésekről. A két vezető korábban már hat alkalommal találkozott.

A Rodong Szinmun című észak-koreai pártlapban megjelent írásában Hszi Csin-ping úgy fogalmazott, hogy a kínai-észak-koreai kapcsolatok "új történelmi kiindulóponthoz" érkeztek, új lehetőségekkel és új feladatokkal. Kiemelte, hogy Peking kész stratégiai szemlélettel tovább erősíteni az együttműködést, elmélyíteni a politikai, gazdasági és katonai kapcsolatokat, valamint közösen védeni az ENSZ-központú nemzetközi rendszert és a nemzetközi jogon alapuló világrendet. Egyúttal bírálta a "hegemóniára és hatalmi politikára" épülő törekvéseket, valamint a regionális biztonságot veszélyeztető lépéseket.

A látogatás időzítése egybeesik a kínai-észak-koreai barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés aláírásának 65. évfordulójával. Az 1961-ben kötött megállapodás értelmében a felek fegyveres támadás esetén kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak.

A látogatást megelőző napon Kim Dzsongün húga, a befolyásos pártvezető Kim Jodzsong (Kim Yo Jong) kijelentette, hogy Észak-Korea atomfegyverrel rendelkező államként elfoglalt státusza "visszafordíthatatlan valóság", függetlenül attól, hogy ezt más országok elismerik-e vagy sem. Ezzel ismét elutasította az ország nukleáris leszerelését célzó diplomáciai kezdeményezéseket.

Megfigyelők szerint a mostani csúcstalálkozón várhatóan szóba kerül Észak-Korea nukleáris programja, valamint a két ország Egyesült Államokkal és Japánnal kapcsolatos politikája is. Peking az utóbbi időben nem bírálta nyilvánosan Phenjan atomprogramját, miközben a két ország kapcsolatai a korábbi feszültségek után ismét javuló tendenciát mutatnak.

Kína Észak-Korea legfontosabb politikai és gazdasági partnere, egyben egyetlen hivatalos szövetségese. A két ország a koreai háborúban is egymás oldalán harcolt, kapcsolatukat pedig gyakran "vér szerinti testvériségként" jellemzik.

(MTI)