Külföld :: 2026. június 8. 20:31 ::

Egy újmuszlim és egy autista akart merényletet elkövetni Brémában

A brémai tartományi büntetőtörvényszék hétfőn nyolc és fél év börtönbüntetésre ítélt egy terrorcselekményt tervező 35 éves férfit.

A német bírók gyilkosságra való felbujtással, robbantás előidézésére való felbujtással és terrorizmus finanszírozásával vádolják a vádlottat. A bíróság megállapította, hogy a férfi pszichés beteg bűntársa, aki egyben unokaöccse is, csak korlátozottan cselekvőképes. A 20 éves fiatalembert felmentették, de pszichiátriai intézetbe kell vonulnia.

Az ítélet nem jogerős.

A törvényszék megállapította, hogy a két német állampolgár tavaly nyáron tervet dolgozott ki, amelynek lényege az volt, hogy lőfegyverekkel minél több embert meggyilkoljanak, a hatóságok kiérkezésekor pedig a 20 éves bűntárs egy házilag készített robbanómellénnyel öngyilkos merényletet követ el. Lehetséges célpontként elsősorban egy klinikát szemeltek ki, de szóba jött egy nyilvános nagyrendezvény és egy bremerhaveni zsinagóga is.

A férfiak a robbanómellényt a 35 éves gyanúsított anyjánál akarták megépíteni, aki három alapanyagot is megrendelt egy, a konyhájában elvégzett teszthez. A terveket végül a német hatóságoknak sikerült meghiúsítaniuk. Egy másik ügyben indított nyomozás során véletlenül akadtak a férfiak üzenetváltásaira, majd őrizetbe vették őket. A nő ellen külön perben folyik az eljárás.

A fiatalabb férfi beismerő vallomást tett, nagybátyja viszont hallgatott a terhére rótt vádakkal kapcsolatban.

A 20 éves vádlott atipikus autizmussal, depresszióval, öngyilkossági és kényszeres gondolatokkal küzd. Családján kívül alig vannak társadalmi kapcsolatai, számára nagybátyja fontos támpont és példakép.

A 35 éves férfi néhány évvel korábban áttért az iszlám hitre, és radikalizálódott a bíróság szerint. Amikor unokaöccse 14 éves lett, videókat mutatott neki az Iszlám Állam dzsihadista szervezet által végrehajtott kivégzésekről, és ezek a felvételek a vallomások szerint tovább erősítették a fiú kényszeres gondolatait.

(MTI)