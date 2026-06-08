Anyaország :: 2026. június 8. 11:52 ::

Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány

Mecser Tamás rendőr dandártábornokot, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét bízza meg az Országos Rendőr-főkapitányság vezetésével Magyar Péter miniszterelnök június 8-i hatállyal - tájékoztatta a Belügyminisztérium az MTI-t hétfőn.

A közlés szerint a miniszterelnök - a belügyminiszter előterjesztésére - június 8-i hatállyal visszavonja Balogh János rendőr altábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását, ezzel egyidejűleg Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízza meg az ORFK vezetésével.

A Police.hu szerint Mecser Tamás 1988-ban kezdte pályafutását a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságon nyomozóként. Elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát, majd a Janus Pannonius Tudományegyetemen jogászként szerzett diplomát. Dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyetteseként tevékenykedett.

Korábban megkapta a rendőrségi főtanácsos, valamint az Év Rendőre címet, és átvehette a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést, 2024-ben Kazincbarcika Önkormányzata Pro Urbe Kazincbarcika díjat adományozott Mecser Tamásnak.