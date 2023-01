Anyaország, Videók :: 2023. január 28. 16:46 ::

Toroczkai: Orbán átver minket, mikor a senki földjének nevezi Ukrajnát, valójában Ukrajnát már eladták

Idén is megrendezésre kerül a Mi Hazánk Mozgalom évértékelő nagygyűlése. A rendezvény a már megszokott módon, Novák Előd levezető elnök köszöntőjével indul, a Himnusz eléneklése után pedig a párt nemzetközi szövetségeseié a szó. Ezúttal a bolgár bajtársak mellett Svédországból is üzentek a nemzeti mozgalomnak. A kulturális programokat egy díjátadó követi, majd dr. Garbai László, a Magyar Energetikai Társaság tiszteletbeli elnöke mond beszédet. Végül pedig a Mi Hazánk elnökéjé, Toroczkai Lászlóé a szó. A Magyar Jelen összefoglalója.



A Szózat, illetve a Székely Himnusz közös eléneklésével a rendezvény véget ért.

16:12 A Mi Hazánk frakcióvezetője beszéde összegzéseként a Virradat program fő elemeit hangsúlyozta, melyek megvalósítása nélkül szerinte nem lehet felvirágoztatni Magyarországot.

16:06 A pártelnök kiemelkedő nemzetstratégiai kérdésnek nevezte az oktatás helyzetét. Károsnak tartja, hogy bizonyos erők rátelepedtek a tanárok jogos elégedetlenségére, az egyik legfőbb problémáról azonban egyáltalán nem esik szó, melynek megoldása nélkül aligha lesz minőségi oktatás Magyarországon.

Ott nem lehet tanítani, ahol már lassan a tanárt is megverik

– magyarázta. Ezt pedig csakis szegregációval lehet orvosolni.

16:04 Hazánk nemzetgazdaságával kapcsolatban Toroczkai elmondta, kiemelt figyelmet kellene fordítani hazánk vízgazdaságára. Ezen felül a zöldenergiát is támogatni kell, de a paksi bővítést is. A Mi Hazánknak e téren is van feladata, hiszen a Fidesz szavak szintjén már építi Paks II-t, de a gyakorlatban “egy kapavágás nem történt”.

15:54 A Fidesz-kormányra rátérve kijelentette: az elmúlt hónapok egyértelműen megmutatták, mi is a gazdaságpolitikájuk. Ez pedig nem más, mint a külföldi vendégmunkásokkal termelni a nagy multiknak, miközben a magyar dolgozók Nyugatra kényszerülnek. A Fidesz ugyanis “nem gondolkozik magyar munkaerőben”.

Ezzel szemben egy Mi Hazánk kormány esetén a külföldi multi csak akkor jöhetne Magyarországra, ha vállalja, hogy magyarokat foglalkoztat, akiket tisztességesen meg is fizet. Ugyanazokkal a feltételekkel jöhetne ide és működhetne, mint egy magyar vállalkozás.

15:48 A belpolitikára rátérve kiemelte: a Mi Hazánk továbbra is tartja magát azon ígéretéhez, miszerint minden támogat, ami a nemzet érdeke. Ezért, “ha a kormány végre olyat tesz, ami a haza javát szolgálja, azt támogatni fogjuk” – mondta.

A balliberális koalícióval kapcsolatban megjegyezte, “úgy szerencsétlenek, ahogy vannak”. Ami az esetükben mégis említésre érdemes, hogy nem csak az Amerikai Egyesült Államokból, de Svájcból is rengeteg pénzt kaptak. A pártelnök szerint ez egyértelmű bizonyítéka annak, hogy ezen pártok nem magyar érdekeket szolgálnak, csupán “kitartottjai a disznófejű nagyuraknak”.

Aki rájuk szavaz, a megszállásunkra és a teljes gyarmattá süllyesztésünkre szavaz

– szögezte le.

15:47 Az európai politikára kitérve elárulta, a szövetségépítés nagyon jó ütemben halad, a jövő évi EP-választások után akár egy önálló, nemzeti érdekeket képviselő frakció létrehozására is lehet esély.

15:45 Toroczkai kitért Dnyipro polgármesterének üzenetére is, aki szerint az “Ural mögül előmászott nép ne pofázzon”.

Mi magyarok a legszebb lovakon bemasírozva szereztük ezt a hazát. Nem füstös szobákban, alkukkal

– üzente.

15:38 A pártelnök szerint van még egy nagyon fontos dolga pártjának: el kell érni, hogy a kormány változtasson külpolitikáján. Ha ez nem sikerül, akkor le kell rántani a leplet Orbán Viktorról.

Ukrajna nem a senki földje, hanem a BlackRock földje. Ukrajnát már eladták

– jelentette ki. A megállapodást Zelenszkij személyesen írta alá Washingtonban, és erről Orbánnak is tudnia kell. A pártelnök szerint éppen ezért Orbán Viktor átver minket, mikor a senki földjének nevezi Ukrajnát, hiszen neki is tudnia kell, ki az ukrán föld új tulajdonosa.

Szerinte téved mindenki, aki úgy gondolja, hogy Oroszországot a saját földjén le lehet győzni. Ez pedig a mentalitásukból fakad. Ez a mentalitás pedig a háborút nagyon hosszúvá teszi, hiszen jelen esetben két orosz mentalitású nép harcol egymás ellen.

15:34 Toroczkai László szerint a Mi Hazánk egyik legfontosabb szerepe 2023-ban az lesz, hogy felnyissa a világ népeinek szemét. Meg kell értetni velük, kinek az érdeke a háború. Meg kell értetni velük, hogy a kép nem fekete-fehér. A háború pedig nem az oroszokról és az ukránokról szól, hanem valami jóval többről.

Svédország és Finnország NATO-csatlakozását a pártelnök igen kockázatosnak tartja, hiszen egy határincidens könnyen világháborúba torkollhat. Ezért kell megakadályozni Svédország és Finnország NATO-hoz csatolását. “Sok lehetetlennek ítélt küldetésünk sikert ért már el” – emlékeztetett.

15:30 A Mi Hazánk frakcióvezetője ezt követően tett egy “brüsszeli kitérőt”. “Vérgőzös, vért és háborút akaró hangulat van az Európai Tanács politikusok között” – jelentette ki. “Nem véletlen, hogy éppen Magyarország, Németország és Bulgária az, mely országok népei nem akarnak háborút, hiszen mi vagyunk azokat, akiket már kétszer legyőztek. Akiket megpróbáltak megsemmisíteni és kiherélni, de ez sem volt nekik elég” – tette hozzá. Ezért is fontos a béke, hiszen egy harmadik világháború atomháborút jelent.

15:27 “Bármilyen nehéz most, és bármilyen nehéz idők is állnak előttünk, sose feledjétek el őseinket, akik mindig túléltek, mindig kitartottak, és a legnehezebb időkben minden magyar katona mosolyogva indult harcba” – emlékeztetett a pártelnök saját nagyapja példán keresztül.

15:23 Toroczkai egy fényképet mutatott a Don-kanyarban elesett nagyapjáról, melyet “szimbolikusnak” nevezett. Több pontot kiemelt ezzel kapcsolatban, többek között a magyar alkotmányosságot, mely 1945-ben gyakorlatilag megszűnt, és azóta sem állt helyre. A fotó ráadásul nem messze készült a mai Dombaszkhoz, mely város környékén ma is lövészárkokat ásnak.

15:16 A pártelnök szerint isteni csodának lehetünk tanúi, nemcsak a Mi Hazánk esetében, hanem a bolgár tervérpárt, az Újjászületés esetében is, mely kísértetiesen hasonló utat járt be, mint a Mi Hazánk. “2022-ben történelmet írtunk, most pedig égő fáklyaként kell mutassuk az utat egész Európa számára” – tette hozzá. Éppen ezért fontos – meglátása szerint – hogy elfelejtsük végre a magyarokra oly jellemző kishitűséget, hiszen “Európa figyel ránk”.

15:14 A Mi Hazánk pártelnöke köszönetet mondott mindenkinek, aki segítette ennek a mozgalomnak a felépítését, felépülését. “Egy csodát vittünk véghez” – hangsúlyozta. Ám szerinte senkinek sincs oda hátradőlni, hiszen, mint fogalmazott:

ami előttünk áll, az jóval nehezebb feladat, mint ami már mögöttünk van.

15:13 Toroczkai László lép a színpadra, hogy megtartsa évértékelő beszédét.

14:35 A Magyar Életért díjat idén Dr. Csókay András vehette át a Mi Hazánktól.

14:50 Az esemény bevezető előadását prof. dr. Garbai László, a Magyar Energetikai Társaság tiszteletbeli elnöke tartja.