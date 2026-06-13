Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. június 13. 10:26 ::

"Az utcán, drogkartellek kezében, szexuális bűnözők kezében vagy egy egyszülős családban, vagy meleg pároknál?”

Magyar Péter a héten már homoszexuális párok számára szorgalmazta a gyermekek örökbefogadását az Országgyűlésben ezzel az abszurd, demagóg relativizálással: „hol van jobb helyen egy család nélkül felnövő vagy éppen egy alkoholista családból származó gyerek?” - írja Facebook-bejegyzésében Novák Előd, alább a folytatás.

Válaszoljon egyenesen, hol van jobb helyen?! Hollandiában emberkereskedőknél, szexuális bűnözőknél, drogkartelleknél vagy Magyarországon egy egyszülős vagy egy meleg párnál?” Nem egy rosszul sikerült megszólalás volt, hanem tudatos stratégia, mivel egy későbbi felszólalásában megismételte: „Hol van jobb helyen a család nélkül élő, magára hagyott, lehet, hogy az édesapja által szíjjal összevert - konkrét esetet mondok -, a szemét kivert gyerek hol van jobb helyen? Az utcán, drogkartellek kezében, szexuális bűnözők kezében vagy egy egyszülős családban, vagy meleg pároknál?”

Valójában a homoszexuális párok alternatívája nem az emberkereskedők vagy drogkartellek, ahogy azt a kormányfő kínálja, hanem hagyományos párok, pl. akik a már népbetegségnek tekinthető meddőséggel küzdenek.

A KSH szerint hat év alatt megháromszorozódott a „szivárványcsaládok” száma, a legutóbbi adat szerint már 4125 kisgyerek nevelkedik ilyen körülmények között hazánkban. A Fidesz tűrte, a Tisza támogatja, a Mi Hazánk tiltaná a homoszexuális párok számára gyermekek örökbefogadását.