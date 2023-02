Anyaország :: 2023. február 28. 07:14 ::

Megszűnik az orvosok kötelező kamarai tagsága

Kivételes eljárásban tárgyalja és fogadhatja el az Országgyűlés kedden a kötelező orvosi kamarai tagság megszüntetéséről szóló kormányzati törvényjavaslatot.

A belügyminiszter által jegyzett, az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvényt módosító előterjesztés arról is rendelkezik, hogy a folyamatban lévő etikai eljárásokat az orvosi kamara helyett az Egészségügyi Tudományos Tanács folytatja le.

Az indoklás szerint a módosításra azért van szükség, mert "az emberek egészségügyi ellátásához való joga alkotmányos alapjog, amit veszélybe sodor a Magyar Orvosi Kamara azzal, hogy hatalmával visszaélve nyomást gyakorol az orvosokra, fenyegeti őket".

Azzal, hogy a kamara az új ügyeleti rendszer működését akadályozza és ezzel a magyar emberek egészségügyi ellátását veszélyezteti, megszegi a demokratikus köztestületi jellegének alapvető szabályát, semmibe veszi saját céljait - tették hozzá.

A parlament tárgyalja azt a törvényjavaslatot is, amelyet Gulyás Gergely és Kocsis Máté (mindketten Fidesz) képviselőként nyújtott be az egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról. Az előterjesztés számos II. és XII. kerületi ingatlant juttat ingyenesen a Magyarországi Református Egyháznak a Károli Gáspár Református Egyetem megalapításának 30. évében, ezzel is elismerve az egyház felsőoktatásért végzett munkáját.

Ugyancsak fideszes képviselők kezdeményezésére vitatják meg azt az országgyűlési határozati javaslatot, amely - az író születésének kétszázadik évfordulója alkalmából - 2023-at Madách Imre-emlékévvé nyilvánítja.

Együttes általános vitát tartanak a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló megállapodás, illetve annak végrehajtási megállapodása, továbbá a módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről. Az indokolás szerint az egyezmények jelentősen egyszerűsíthetik, gyorsíthatják és hatékonyabbá tehetik a bűnüldözői munkát.

Két partnerségi megállapodást is tárgyal a Ház: az egyik az Európai Unió és tagállamai, valamint Thaiföld között, a másik az EU és Malajzia között jött létre.

