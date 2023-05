Zalaegerszeg északi részén, a Zala folyótól északra található a Gébárti-tó, ahol a patkó alakú tó két vége bokrokkal, akadókkal teli, a tó középső része a gátnál 8-10 méter mély. Parkosított környezete kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínál a fürdőzők, vízisportot kedvelők, valamint a horgászok számára. A tó híres halállományáról, vadkacsák, hattyúk és egyéb vízimadarak kedvelt költőhelye.

A helyiek úgy tudják, itt garázdálkodtak a megyeszékhelyi Flex multinacionális cégéhez betelepített filippínók, akik a Fülöp-szigetekről érkeztek, és nem ismerik a magyar kulturális tradíciókat. Egyesek szerint az állatok, mivel megszokták az ember közelségét, kézhez szokottak, így könnyen elkapták őket, és kitekerték a nyakukat, majd zacskóban hazavitték őket a vendégmunkások. Mások azt állítják, hogy csúzlival kábították, lőtték ki őket.

Az mindenesetre biztos, hogy csökkent az állomány a közkedvelt tavon, láthatóan kevesebb a kacsa és egyéb nádban fészkelő madár. A hattyúkról nem is beszélve. A zalaegerszegiek szerint, a Flex, mivel a cég hívta ide és telepítette be a vendégmunkásokat, eltussolta az ügyet, és kész kifizetni a dolgozói utáni kártérítést, hogy védje jó hírét, írja a Frisshírek.hu, idézik több helyi lakos hozzászólását is, ezek itt olvashatók