Még a bizonyítékok bemutatása is horrorisztikus lett - rezzenéstelen arccal nézte a felvételeket Adelin, a cigány baltás gyilkos

Levetítették a bíróságon a brutális nagykőrösi kettős gyilkosság helyszíni szemléjén készült felvételeket. V. Csaba Adelin rezzenéstelen arccal nézte végig az élve meggyújtott fiúról és az apa szénné égett maradványairól készült videókat. Anyja és sógornője a szokásos "érveket" mondták fel: szerintük megfenyegették a hozzátartozójukat, mert ő biztosan nem lenne képes ilyen szörnyűségre.

Csütörtökön a hozzátartozók és a szakértők meghallgatásával, valamint a helyszíni szemlén készült videók levetítésével folytatódott annak a V. Csaba Adelinnek a büntetőpere, három és fél évvel ezelőtt baltával agyonvert egy apát és a fiát egy nagykőrösi tanyán, majd rájuk gyújtotta a házat. A horrorisztikus gyilkosság következtében hat gyermek maradt árván.

Az apa szerény körülmények közt nevelte egyedül a tíz és tizenhét év közötti hat saját és egy fogadott gyermekét, köztük azt a 17 éves fiút, akit vele együtt kivégzett az elkövető. A fiú rendellenességgel született, és emiatt nem fejlődtek ki megfelelően a bal kezén az ujjai.

A családfő 2020 tavaszán 30 ezer forintért kibérelt egy tanyát, ezen volt egy rozoga melléképület, amelyet az apa fel akart újítani. Erről meg is állapodott a tulajdonossal, aki azt mondta, a munkadíjat majd levonják a bérleti díjból.

Ezt követően a férfi rendszeresen eljárt a csökevényes karral született fiával a tanyára, és elkezdték kipofozni az épületet. A tulaj látta, hogy mennyire szorgalmasak, és mivel segíteni szeretett volna a nehéz helyzetben lévő családon, azt mondta az apának, hogy 30 helyett elég lesz, ha csak 25 ezer forint bérleti díjat fizetnek neki.

Az ominózus napon a mindössze hét általánost végző marosvásárhelyi származású V. Csaba Adelin otthon borozgatott, majd elment az ismerőséhez, hogy elpasszoljon neki egy biciklit. Már hazafelé tartott, amikor észrevette a tanyán dolgozó apát és fiát, akiktől cigarettát kunyerált. Ők barátságosan behívták a tanyára, majd megkérték, hogy segítsen nekik fát hasogatni, és adtak neki egy baltát.

Aprítás közben a 17 éves fiú azt mondta, hogy albérletben laknak az apjával, és tele vannak pénzzel.

V. Csaba Adelin észrevett egy övtáskát. Azt hitte, értékek vannak benne, ezért úgy fejbevágta a kezében lévő baltával a fiút, hogy az azonnal elvesztette az eszméletét és a földre rogyott. Ezt követően elvette a gyerektől a mobilt, majd bement a házba, és a fiú 51 éves apját is legalább négyszer fejbevágta a baltával.



Fotók: Mohos Márton / 24

Ezt követően pénz után kutatott, de csak egy üres pénztárcát talált, amit azzal a lendülettel be is hajított a kályhába. Ezt követően benzint locsolt szét az ingatlanban, majd a családfő holttestét és a még életben lévő fiút is meggyújtotta, majd elhagyta a helyszínt. A lopott mobilt megpróbálta eladni, de nem talált rá vevőt. A szénné égett holttesteket a legnagyobb fiú, Gábor találta meg másnap.

A meggyilkolt férfi testvére korábban azt mondta, hogy Gábor gondoskodik az öt kistestvéréről, a család pedig igyekszik minden segítséget megadni nekik.

Az igazságügyi orvosszakértők szerint az apa halálát a nagy erejű ütés következtében kialakult sérülések okozták, az eszméletlen, de a felgyújtásakor még életben lévő fia pedig a teljes testén szerzett égési sérülései közben elszenvedett, heveny idegrázkódtatásba halt bele.

V. Csaba Adelin beismerte a gyilkosságot a gyanúsítotti kihallgatása során, de a gyújtogatást már nem. Később viszont egy másik verzióval állt elő.

A nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, több ember, illetve a bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés miatt bíróság elé állított cigány még nem volt 21 éves a bűncselekmény elkövetésekor, ezért csak húsz év a maximálisan kiszabható büntetés vele szemben. Sokat elárul a bűncselekmény brutalitásáról, hogy az ügyészség mindössze fél évvel kért rá kevesebbet az előkészítő ülésen beismerés esetére.

A cigány nem kért a felajánlott 19 és fél évből, és ekkor már tagadta, hogy megölte és felgyújtotta volna a családfőt és a fiát.

A nyomszakértő elmondta:

a fiú sérüléséről még nyomot sem lehetett rögzíteni a boncolás után, mert szétrobbant a hőtől feje. Az apánál sertéshúson rekonstruálták, hogy a balta, a fejsze és a feszítővas közül melyik okozta a sérüléseit.

– Amikor fejszével rácsaptunk az alátámasztott sertéshúsra, akkor a rajta lévő lenyomatok hasonlóságokat mutattak az idősebb áldozat fején talált nyomokkal. A genetikai szakértő pedig DNS-nyomokat talált a fejsze fokrészén – mondta a szakértő.

Ezt követően a vádlott sógornőjét hallgatták ki tanúként. Előbbi azt mondta egy korábbi vallomásában, hogy V. Csaba Adelin azért nem járt el velük dolgozni a földekre, mert már nem fért be a kocsiba. Ma azonban már azt állította, hogy igazából kedve sem nagyon volt a sógorának ehhez.

„Nem mindig volt lusta, ez a hangulatától függött. Előfordult, hogy egész nap az udvarban tevékenykedett, és le sem lehetett állítani, de arra is volt példa, hogy egész nap nyomkodta a telefonját, és semmilyen szerszámot nem volt hajlandó a kezébe venni. Nem italozott, de tudomásom szerint fogyasztott kábítószert. Ezt valamilyen fóliában tartották. Az viszont nem látszott rajta, hogy mikor van bedrogozva és mikor nincs.”

A tárgyalás szünetében a 24.hu tudott beszélni a vádlott anyjával és a sógornőjével is.

– Biztos vagyok benne, hogy nem a fiam tette. Azért vállalta csak magára korábban, mert azzal fenyegették, hogy megölik és rágyújtják a házat, ha nem így tesz. Emlékszem, hogy aznap ruhástól feküdt be az ágyba, amikor hazajött. Én húztam le a lábáról a cipőt, s én vettem le róla a ruhát, de semmilyen vérnyom nem volt rajtuk. Biztos vagyok benne, hogy a fiam soha nem tett volna ilyet. Nagyon jó a kapcsolatunk, ha bármit is csinált volna, akkor nekem szólt volna először, és nem a barátjának – mondta a férfi anyja.

„Ha ő tette volna, akkor szól az anyjának, hogy gyere, menjünk vissza Romániába. De a sógorom soha nem lenne képe erre, ebben biztos vagyok. Emlékszem, egyszer beleesett az aknába egy kutya, ő pedig sírva kérte a bátyjait, hogy szedjék ki belőle. Ha egy állat életéért ennyire aggódik, akkor hogy lenne képes megölni két embert?” – tette hozzá a vádlott rokona.

A poligráfos szaktanácsadó elmondta, hogy ketten voltak jelen a vizsgálat elvégzésekor. Külön-külön megkérdezte a vádlottól, hogy ő ütötte-e le és gyújtotta-e fel a fiatalabb és az idősebb férfit, de ő minden kérdésre nemmel felelt. Arra a kérdésre pedig, hogy azért vállalta-e magára a bűncselekményt, mert megfenyegették, azt válaszolta, hogy igen.

A szaktanácsadó szerint V. Csaba Adelin öt kérdésből négy esetben is megtévesztésre utaló jeleket adott, azaz 80–85 százalék az esélye annak, hogy ezekben nem mondott igazat. Egy esetben nem adott értelmezhető választ, amikor azt kérdezték tőle, hogy ő gyújtotta-e fel a fiatalabbik áldozatot.

V. Csaba Adelin azt mondta, hogy három poligráfos vizsgálatot is elvégeztettek vele, de nem emlékszik arra, hogy a most meghallgatott szaktanácsadó is köztük lett volna. „Szerintem most látom életemben először” – közölte.

Ezt követően a gyilkosság helyszínén készült sokkoló videókat vetítették le. V. Csaba rezzenéstelen arccal, a megbánás legkisebb jele nélkül nézte végig a szénné égett holttestekről, testrészeikről, a véres fejszéről és a kiégett házról készült felkavaró felvételeket.

V. Csaba anyja és sógornője összekulcsolt kézzel, elborzadva nézte a felső padsorból a felvételeket. Előbbi többször is előrehajolt, hogy lássa, milyen arcot vág közben a fia, de az rá sem nézett, és közönyösen, rezdületlen arccal nézte, ahogy a helyszínelők mintát vesznek a roncsolt, szénné égett áldozatokról.

A férfi anyja egy idő után már nem bírta tovább nézni a felvételeket, magába roskadva, a fejét fogva meredt maga elé. Ugyanígy tett később a vádlott sógornője is. Alighanem ekkor tudatosult igazán bennük, hogy milyen szörnyű bűncselekménnyel vádolják a hozzátartozójukat.

A bíró többször is megkérdezte a vetítés közben a vádlottól, az ügyvédtől és az ügyésztől, hogy akarnak-e bármit is hozzáfűzni a látottakhoz, de senki nem élt a felkínált lehetőséggel. A szünetben V. Csaba Adelin lehetőséget kapott arra a bírótól, hogy bv-sek jelenlétében más témában váltson néhány szót az anyjával és a sógornőjével.

Ekkor már nyoma sem volt rajtuk a korábbi megrökönyödésnek. Kedélyesen beszélgettek és mosolyogtak mindannyian, mintha nem is egy horrorisztikus gyilkosság helyszínén készült megrázó felvételeket nézték volna végig néhány perccel korábban.

A tárgyalás november végén a perbeszédekkel folytatódik.