Anyaország :: 2023. december 17. 11:23 ::

Nagyon aggódik az olasz antifa terrorista apja lánya magyarországi börtönkörülményei miatt

A balos la Repubblica cikke is terjeszti azt a hazugságot, mely szerint Ilaria Solis neonácikra támadott, mert a demokratikus pofon jó pofon, ugye... De nézzük, miért is megy a hiszti.



Ilaria Salis (fotó: ANSA)

Roberto Salis, a vérző szívű apuka sorra küldözgeti a leveleit, Girorgia Meloni miniszterlnök asszonynak már kétszer is írt, de megkereste az igazságügyi minisztert, a külügyminisztert, valamint a parlament mindkét házának elnökét is, diplomáciai fellépést remélve. Eddig azonban nem kapott választ, így kezdi elveszteni hitét a terrositamentést eddig fel nem vállaló olasz politikában és intézményekben. Az utcai véres erőszakot támogató és űző 39 éves lánya már közel egy éve legmagasabb biztonsági szintű budapesti börtönben.Természetesen embertelen körülmények között (kell valami jó ütőkártya), és akár 16 évre is ottragadhat a jámbor tanító néni (ennyi legfeljebb lábtörlő-gyújtogatásért jár, antifaterrorért már kétséges).

(Kuruc.info)