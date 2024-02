Rendszerszintű vizsgálatot folytatott az Integritás Hatóság a lombkoronasétány-pályázatok néven ismert Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése című felhívás keretében benyújtott európai uniós pályázatok vonatkozásában, írja közleményében a szervezet.

A tájékoztatás szerint a támogatási program teljes folyamatát megvizsgálták a pályázati kiírástól az irányító hatóság tevékenységén és a lombkoronasétányok megvalósításán keresztül a számlák benyújtásáig.

Az Integritás Hatóság honlapjára feltöltött nyilvános dokumentum szerint vizsgálták

Az Integritás Hatóság ezeknél a projekteknél a folyamat minden fő állomásán súlyos szabálytalanságokat talált, amelyekről megállapította, hogy sértik az európai uniós támogatások felhasználásra vonatkozó előírásokat.

A megállapítások röviden:

Az Integritás Hatóság vizsgálata feltárta azt is, hogy a támogatás nyertesei a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzések során vélhetően korlátozták a versenyt.

Az, hogy mennyire hasonló lett a projektek megvalósítása, jól kivehető az Integritás Hatóság honlapján elérhető dokumentumban lévő fotókból. Itt az is látszik, hogy a ránézésre szinte ugyanolyan erdei WC-t vagy kombinált nyújtópadot mennyire más összegekért szerezték be a projektgazdák. Ezen a ponton az Integritás Hatóság megjegyezte, „megállapítható, hogy a teljesen azonos tervrajzok és tervdokumentáció ellenére a műszaki megvalósítás számos eltérést mutat (tető típusa és fajtája, lambériázás, felületkezelés), és az árak között is jelentős eltérések láthatóak, ugyanakkor az árak eltérését a műszaki tartalom különbözősége nem indokolja.”