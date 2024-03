Anyaország, Háború :: 2024. március 11. 15:52 ::

A sékeljobboldal bojkottálta, a Mi Hazánk felszólalt a török nagykövetségi konferencián

A Mi Hazánk évértékelőjén is részt vett a török nagykövet asszony, akinek meghívására egy konferenciára mentünk, melynek témája a gázai népirtás leállításának lehetősége volt. Az Izrael által folytatott genocídium miatt a hágai Nemzetközi Bírósághoz fordult a Dél-afrikai Köztársaság, budapesti nagykövetük ismertette a keresetet a konferencián, melyet Törökország nagykövetségének Andrássy úti kulturális központjában tartottak, a palesztin állam nagykövetségével közösen, írja X-bejegyzésében Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke, alább a folytatás.

Belgium budapesti nagykövetségének képviselője felszólalásában rá is kérdezett, hogy mit gondol erről a magyar kormány, de az sajnos bojkottálta a konferenciát, egyedüli pártként a Mi Hazánk vett részt a több mint százfős rendezvényen, így a török nagykövet asszony, Gülsen Karanis Eksioglu minket ültetett az első sor közepére, mely nemcsak megtisztelő volt, de növekvő felelősségünket is mutatta. Több diplomáciai képviselet méltatta az emberi jogi erőfeszítéseket, tűzszünetet és tárgyalást követelve. A Mi Hazánk nevében a békepárti kísérletek támogatásáról biztosítottam a nagyköveteket, Árgyelán János külügyi kabinetvezetőnk, EP-képviselőjelöltünk pedig felszólalásában arra is rávilágított: számos olyan kormány és politikai erő van, amely Izrael bábjaként viselkedik, vagy Izrael haragjától tartva egyszerűen hallgat ebben a kérdésben.

A Mi Hazánk Mozgalom azonban a terrorizmus minden formáját elutasítja, mélyen elítéljük fegyvertelen civilek lemészárlását. Ilyet a hosszú évtizedek óta tartó izraeli-palesztin konfliktus során mindkét fél részéről láttunk. Izrael és Palesztina esetében az ENSZ által is szorgalmazott kétállami megoldást támogatjuk. A Gázai övezetben már most sokkal több ártatlan civil halálos áldozat van, mint az ukrajnai háborúban két év alatt. Az izraeli áldozatokhoz képest már most több mint 20-szor annyi palesztin áldozat van, csak a megölt gyermekek száma tízezer körül van már. Tömeges gyermekgyilkosság önvédelemből?

S ezt a háborút Magyarország sajnos támogatja, a béke és semlegességünk helyett az Izrael melletti egyoldalú kiállás a fontos a dollárbaloldalnak és a sékeljobboldalnak egyaránt. Pl. két hete Szijjártó Péter egyedüliként nem támogatta az izraeli telepes terroristák szankciós listára helyezését az Európai Unió külügyi tanácsülésén, megvétózta a döntést. Az oroszok elleni szankciót nem vétózták, Ukrajna 50 milliárd eurós támogatását sem vétózták, NATO- és EU- felvételét sem fogják. Palesztina területén már szavak szintjén sem támogatja a békét kormányunk. Nekünk kell hát szót emelnünk!