"Je suis Toroczkai"

A Facebook egyre szürreálisabb cenzúrájáról már volt szó a héten, hiszen a jobboldalisággal egyáltalán nem vádolható Ceglédi Zoltánnak sem engedte a Meta, hogy leírja a pártelnök nevét – pedig akár jót is tudott volna róla mondani. A eszetlen korlátozással kapcsolatban egyre többen emelik fel a szavukat, így például Ungváry Zsolt író, publicista is. Mandineren megjelent írását változtatás nélkül közöljük.

Ha mindenki egyszerre posztolná, hogy „Je suis Toroczkai”, vajon a Facebook-cenzorok egyszerre négy-öt-hatmillió fiókot figyelmeztetnének?

Ehnaton, egyiptomi fáraó a Kr.e. 14. században bevezette az egyistenhitet (pontosabban a Napistent csak Aton alakjában lehetett tisztelni), de a későbbi rendszervisszaváltozás után a dühödt utódok úgy megharagudtak rá ezért, hogy a nevét is kivésték minden feliratról.

Zuckerberg fáraó kiadta a rendelkezést: ha valahol véletlenül Ehnaton felütné a fejét, azonnal üssék ki egy delete-tel.

Mert a név veszélyes, a névben erő lakik, hatalom.

Az igazán ijesztő neveket nem mondjuk ki.

Így lett a rettegett lényből egyszerűen farkas állat, vagyis farkas (ki tudja, eredetileg hogy hívhatták eleink), Voldemortból Tudjukki, Jahvéból Adonáj (vagyis csak egyszerűen uram). De Kádár János sem ejtette ki a száján a mártír miniszterelnök nevét, akit ő juttatott bitóra. (Ha már Kádár: őt se így hívták eredetileg, sőt, állítólag Fiuméban, ahol fattyúként megszületett, a helyi közigazgatás Giovanni Giuseppe Czermanikként anyakönyvezte, mint valami derék maffiózót – talán megsejtve valamit a későbbiekből.)

Ma a legszörnyűbb, legfélelmetesebb név – legalábbis a Facebook szerint – a Toroczkai.



Ha valaki leírja, azt rögvest figyelmeztetik, hogy bűnös útra tévedt. Ezt az információt egyébként a nem kifejezetten nemzeti radikális Czeglédi Zoltán tette közzé, bár ha az ember figyelt, a Mi Hazánkos képviselők egy ideje már jelezték, ám az valahogy nem lépte át az általános ingerküszöböt.

Mivel én egyik közösségi oldalon sem vagyok fent, eddig a kívülállók derűs nyugalmával figyeltem, kit és miért tiltott le a Facebook (őszintén szólva a működési mechanizmust sem értem igazából), de ez a mostani eset mellbe vágott. Mert hogy törölték a párt profilját, az szimpla politikai harc, cenzúra, önkény, ilyesmivel teli a padlás a nagy nyugati szólásszabadság szilícium völgyében.

De hogy egy név kerüljön indexre, az bravúros.

Óhatatlanul felmerül a kérdés, vajon Toroczkain kívül kinek tiltott még a neve? Van erről lista? És a lista közzé tehető, vagy az algoritmus automatikusan azonnal letiltja azt is?

Kétségtelenül nagy tettek vihetők végbe e név alatt. Mint Konstantinnak, midőn megjelent a kereszt („E jelben győzni fogsz”), úgy jelent meg Zuckerberg univerzumában Toroczkai kilenc betűje, hogy porba zúzza az ellenségeit és felmagasztalja, akik vele tartanak.

Feleségem nagypapája mesélte, hogy a Horthy-korszakban a csendőr bement a kocsmába, felakasztotta a kalapját a fogasra, aztán kiment, de a kalap ott maradt. És az alkoholisták és késelők, a zsiványok és anyaszomorítók meghúzták magukat, akkora volt a tekintélye a csendőr kalapjának.

Toroczkainak is elég ezentúl csak kiírni a nevét, és szerteszaladnak a liberálisok és a haza ellenségei.

Az az érdekes, hogy a Mi Hazánk elnökét eredetileg nem is így hívták, és ez disznó szerencséje a Facebooknak, mert ha most a Tóthot tiltanák le a közösségi elvek megsértése miatt, hát, az elég nagy káoszt okozna sok magyar családnál. (Arról nem is beszélve, nem gyanakodna-e valaki etnikai diszkriminációra, ha a Ráczok, Oláhok, Horváthok és Némethek továbbra is szabadon posztolgathatnának.)

Úgy kellene, hogy egy nevet csak egy ember viselhessen. A többi Toroczkai ugyanis reszkethet, aláírhatja-e, ha valakinek üzen, esetleg regisztrálhat-e a kívánságműsor Facebook-oldalára, vagy letiltják miatta az egész Retro Rádiót?

És mi van, ha hirtelen előbukkan valahonnan egy új baloldali messiás, akit esetleg így hívnak?

Vagy egy tehetséges futballista? Őket is tiltja majd az arckönyv? Vagy lesznek a tiltott mellett tűrt és támogatott Toroczkaiak?

Én a Mi Hazánk elnökének helyében bosszúból fölvenném a Donáth nevet, és aztán szegény Anna csak lesne, hogy miért nem tudja közhírré tenni a közösségi médiában a sok aljas szövegét.

Ha mindenki egyszerre posztolná, hogy Je suis Toroczkai, vajon négy-öt-hatmillió fiókot figyelmeztetnének?

Vagy lekapcsolnák a teljes magyarországi hálózatot? Sőt! Ha van vér a nemzetközi jogvédők micsodájában, svéd, amerikai és kínai aktivisták is bosszanthatnák a Facebookot Toroczkaival. Legyen az egész internet egy nagy Toroczkai, borítsa be a közösségi média felületeit, a digitális világot.

Én a magam részéről ebben a cikkben tízszer írtam le Toroczkai nevét, szerény eszközeimmel ennyit tudtam tenni. A többi a ti dolgotok.

(Mandiner)

Novák Előd máris cselekedett: