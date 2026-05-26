Külföld :: 2026. május 26. 22:10 ::

Litvánia: Oroszország GPS-zavaró állomásokat épít

Oroszország jelentős mértékben kiszélesíti a GPS helymeghatározó rendszerek zavarására szolgáló képességeit Európában - közölte kedden Darius Kuliesius, a litván hírközlési felügyelet alelnöke a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva.

Szerinte a kalinyingrádi orosz exklávé területéről mintegy 450 kilométeres körben lehetséges a jelzavarás.

Mint mondta, a Litvánia és Lengyelország között található orosz területen az erre szolgáló antennák száma 2025 elejétől háromról 36-ra növekedett.

A vilniusi orosz nagykövetség egyelőre nem reagált megkeresésekre az ügyben. Moszkva korábban az ilyen közléseket lejárató kampánynak minősítve visszautasította.

A jelzavarás rádiuszát a litván hatóság a légtérfigyelésben jelentkező zavarok kiértékelésével határozta meg. Az így összeállított térkép szerint Észtország, Lettország és Litvánia mellett Lengyelország, Finnország, Svédország és Fehéroroszország egyes részeire is kiterjedhet a zavarás, ahogy a Balti-tengerre is.

Az első incidenseket a NATO 2023-as vilniusi csúcstalálkozója óta jelentették - ismertette Kuliesius. Oroszország időközben kiépítette infrastruktúráját, így a zavarások folyamatos provokációvá váltak.

A legtöbb korszerű utasszállító repülőgép alternatív navigációs rendszerekkel is rendelkezik arra az esetre, ha a GPS-rendszer leállna. Volt már azonban példa arra, hogy a zavarás magas rangú politikusok útját is érintette.

Így 2025-ben egy spanyol katonai repülőgépen, amelyen Margarita Robles védelmi miniszter utazott, Kalinyingrád közelében GPS-zavart észleltek. Egy másik repülőgépet, amelyen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke utazott, Bulgáriába tartó útja során érte zavarás.

(MTI)

Korábban írtuk: Megbénították a brit védelmi miniszter repülőgépének navigációs rendszerét az orosz határ közelében