2025. január 16. 11:41

Három korábbi polgármester állt bíróság elé uniós támogatás szabálytalan felhasználása miatt Szegeden

Három korábbi Csongrád-Csanád vármegyei polgármesterrel szemben uniós támogatás szabálytalan felhasználása miatt indult per csütörtökön a Szegedi Járásbíróságon.

A politikusokat és az elszámolásokhoz fiktív céges számlákat kiállító társukat az ügyészség költségvetési csalással és hamis magánokirat felhasználásával vádolja.

A vádirat szerint a Mindszent, illetve Mártély képviseltében eljáró vádlottak 2017-ben konzorciumot hoztak létre, és 27 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek el egy, a helyi közösségek erősítésére meghirdetett pályázaton. A programok szervezésére szerződést kötöttek egy céggel, mely évente sportnap, egészségnap és más rendezvények lebonyolítását vállalta. A valóságban a rendezvényeket nem az azokat kiszámlázó magáncég, hanem jelentős részben az önkormányzatok alkalmazásában álló közösségfejlesztők szervezték és bonyolították le.

Az önkormányzatokat a 2018 októbere és 2020 októbere közötti pályázati elszámolások során képviselő polgármesterek településenként 8,5 millió és 2,7 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a magyar és az uniós költségvetésnek. A kár az eljárás során maradéktalanul megtérült, miután az ügyben szabálytalansági eljárás indult.

Ha a vádlottak beismerik bűnösségüket és lemondanak a tárgyalás jogáról, az ügyészség Zsótér Károly (Fidesz-KDNP) korábbi mindszenti polgármesterre egy év két hónap - két és fél évre felfüggesztett - börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Borsos József (független) egykori mártélyi polgármestert és a község vezetésében őt váltó Putz Anitát (független) másfél évre próbára bocsátanák. A cégvezetővel szemben másfél év, három évre felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott az ügyészség, és kérte, hogy a férfit három évre tiltsák el a gazdasági társaság vezetője foglalkozástól.

Zsótér Károly tagadta bűnösségét. Hangsúlyozta, hogy a pályázat során vállat rendezvények mindegyike megvalósult, azokon sokan részt vettek. Annak tudatában nyújtották be az elszámolásokat, hogy minden a szabályoknak megfelelően történt. Kifejtette, nem tudott arról, hogy a pályázatot lebonyolító - és ezért külön díjazásban részesülő - projektmenedzserrel szemben összeférhetetlenség áll fent, mivel a rendezvényeket szervező cég tulajdonosa és vezetője is egyben. Mint mondta, maga is támogatta a képviselő-testület döntését, hogy az ügyben feljelentést tegyenek.

Borsos József, aki a teljes - csaknem kétmillió forintos - terhére rótt összeget befizette az adóhatóság letéti számlájára, szintén tagadta bűnösségét. Mint mondta, polgármestersége idején a projekt eseményei rendben megvalósultak, a programokat szervező cég kiválasztásában nem vett részt. Putz Anita szintén tagadta bűnösségét, hangsúlyozta, föl sem merült benne, hogy szabálytalanságok történhettek a projekt megvalósítása során.

A cégvezető elismerte bűnösségét, és lemondott a tárgyalás jogáról. A nyomozás során azonban tagadta bűnösségét, így esetében sem született ítélet.

(MTI)