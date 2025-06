Anyaország :: 2025. június 13. 21:38 ::

A nemzeti jogvédelemről és az EU birodalmi törekvéseiről tartott előadást Gaudi a Fekete István Szabadegyetemen

A kora nyári napok ellenére teltházas előadást tartott dr. Gaudi-Nagy Tamás, aki a Fekete István Szabadegyetem szemeszterének záróakkordjaként a nemzeti jogvédelemről és az EU birodalmi törekvéseiről értekezett. Az Európai Unió egyre agresszívabb viselkedést tanúsít a nemzeti szuverenitással szemben, melyről ezúttal is megbizonyosodhattunk.

Szabadságjogi kockázatok, a szuverenitás torzítása már 2004-ben is aktuális volt, ám az EU akkor még jóval emberarcúbb volt, mint most. Az uniós intézményrendszert mára már megszállták ezek a háttérhatalmi erők, ezért voltak olyanok, akik már 2003-ban is arra figyelmeztettek, egy „új Szovjetunió” épülhet ki az Európai Unióval – adta meg a felütést Gaudi.

Az EU első indíttatása egy gazdasági társulás volt, ahol főleg francia vezetéssel akarták felügyelni a legyőzött Németország gazdaságát.

Két alternatíva van a nemzetben gondolkodók számára: Brüsszel „elfoglalása”, intézményrendszerének, világnézetének átalakítása, vagy a kilépés az Európai Unióból – szögezte le.

Hogyan jutottunk idáig? – teszi fel a kérdést Gaudi.

Az Európai Bizottság lényegében nélkülözi a hatalmi ágak szétválasztásának elvét. Gazdasági társulásból folyamatos az Unió jogrendjének bővítése a közélet egyéb területein is. Alkotmányos rendelkezéseket is felülírhat már az EU bírósága, amely egyértelműen sérti a nemzeti szuverenitást.

Az EU bíráskodásban illetékes szervei természetesen szoros együttműködésben igyekeznek lebontani a nemzeti szuverenitást és védeni a devianciát. Hatalmas pénzeket kapnak az ún. aktivista jogászkörök is – folytatta.

Az Unió vezetése már uniós tagként tekint Ukrajnára, nagyon erős a lobbi, hogy hivatalosan is csatlakozhassanak. Nagyjából 1000 ember dolgozik Ukrajna felvételének hivatalos megalkotásán. Az EU teljes mértékben elkötelezte magát az ukrán győzelem mellett.

2022-ben a Nemzeti Jogvédő szolgálat monitorozó felméréseket végzett Kárpátalján, és arra jutott, hogy a népirtás fogalma is megvalósul Kárpátalján, például a kényszersorozások, a magyar nyelvű oktatás megszüntetése, vagy a magyar területekre való más etnikumok betelepítése miatt.

Természetesen az LMBTQ-lobbi képviselete és Ukrajna csatlakozási elősegítése mellett a népességcsere is folyamatosan zajlik a Kalergi-terv alapján – mondta Gaudi.

Ki fogja működtetni a gazdaságot, az oktatást, az egészségügyet, ha létrejön az egységes, kevert massza, amit létre akarnak hozni? – tette fel a jogos kérdést az előadó.

Föderáció helyett egyenlő jogokkal rendelkező tagállamokra kellene építeni, mert jelenleg, ahol nem az EU akarata érvényesül, ott teljes ellehetetlenítést alkalmaznak. A kipécézett, ellenálló államokat minden fronton igyekeznek megregulázni.

„Magyarország mindörökké szabad!” – zárta előadását Dr. Gaudi-Nagy Tamás.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info