2025. június 17. 18:30

Újabb Mi Hazánk-javaslat valósulhat meg: úgy tűnik, végre hajlandók támogatni a digitális gyermekvédelmet

A három év alatti gyerekek számára káros a képernyőzés, az visszafordíthatatlan idegrendszeri károsodást okoz, illetve anatómiai elváltozásokat is a gyerekek ágyában, a Fidesz mégis leszavazta a Mi Hazánk digitális gyerekvédelemről szóló javaslatait. Most azonban fordulat látszik: felszólalásomra Orbán Viktor sem tudott mit mondani, csak azt, hogy egyetért, és nyújtsuk be újra a javaslatunkat. A gyermekek védelme a Mi Hazánk szívügye és nemzetünk jövőjének záloga - írja Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese.