Újabb kihallgatás LMBTQP-ügyben - a HVIM az ügyészség átvilágítását követeli

A mai napon Barcsa-Turner Gábort, a HVIM társelnökét tanúként hallgatták ki az ominózus „csengetős, kopogtatós” ügyben – újfent. Ő maga egyébként szintén ezen – már bírósági szakban tartó – abszurd ügy vádlottja. Mint ismeretes, csengetésért, kopogtatásért, virágosláda arrébb húzásáért 2 év börtönt kér rá az ügyészség, 4 évre felfüggesztve. A 2019-es ügyben azonban most újabb „elkövetőket” keresnek, áll a HVIM közleményében, alább a folytatás.

Barcsa-Turner Gábor a mai vallomásában természetesen nem ismerte fel az elé tárt „elkövetőt” a felvételekről. Vallomásában azonban rögzítette, hogy felháborítónak tartja az ügyet, és felvetette az ügyészség elfogultságát, hiszen a feljelentő szervezet érzékenyíti az ügyészséget, sőt, eljárási protokollokat dolgoz ki számára. Azt is rögzíti a kihallgatási jegyzőkönyv, hogy az ügyet politikai megfélemlítésként értékeli.

A HVIM írásban fordul a legfőbb ügyészhez: követeljük az ügyészség átvilágítását! Az ilyen ügyekben eljáró ügyészek életvitelét is ki kell vizsgálni, ahogy azt is, vajon érzékenyítette-e őket az LMBTQP-lobbi. Ugyanis a „Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport” honlapján is büszkén számolnak be arról, hogy a „lobbitevékenységük” eredményeképpen jogszabályi értelmezéseket fogadnak el, és rendőröket, ügyészségeket, bírókat érzékenyítenek. Ennek hatására ott tartunk, hogy már pusztán véleménynyilvánítás miatt is megállhatnak feljelentések.

Szerintünk nem a Kneecap zenekar és egy palesztin (ad absurdum Hezbollah) zászló jelent nemzetbiztonsági kockázatot, hanem ezen szervezetek lobbitevékenysége, amelyek a háttérben érzékenyítik például az ügyészeket is.

Az is felháborító – ahogy Barcsa-Turner Gábor jegyzőkönyvbe foglaltatta –, hogy a Pride rendezvényei zavartalanul folyhatnak, miközben még mindig a hazafiakat vegzálják. Ez a NER 15. romlott éve…