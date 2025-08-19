Anyaország, Videók :: 2025. augusztus 19. 14:56 ::

Toroczkai elment Magyar Péter országjárására, de ő vita helyett rendőrökkel akarta elvezettetni

Magyar Péter országjárása Dorogra érkezett, a Tisza Párt vezetőjét pedig nemcsak szimpatizánsok várták a helyszínen, hanem Toroczkai László és több Mi Hazánk-támogató is. A Mi Hazánk vezetője megpróbált beszélni Magyar Péterrel, aki azt kérte a rendőröktől, hogy vigyék el a "rendzavarókat" - írja a 24.hu.

Toroczkai azt ismételgette, hogy nem tud Magyar rágalmaira reagálni. Magyar azt mondta, hogy "ha Toroczkai valóban ellenzéki pártot vezetne, akkor a székesfehérvári kórháznál lenne".

Ezután Toroczkai egy dossziét adott át Magyarnak, majd megkérdezte a Tisza Párt vezetőjét, hogy ő tehet-e fel kérdéseket. Magyar erre azt mondta, hogy csak civilek kérdezhetnek. Azt is megjegyezte, hogy "köszönjük, hogy a nyaraló Orbán Viktor elküldte a segédcsapatokat".

Toroczkai továbbra is azt hajtogatta Magyarnak, hogy ne rágalmazza őt, illetve, hogy ő vitatkozik Orbánnal is, csak vele a parlamentben.

Majd a Mi Hazánk elnöke arról beszélt, hogy a jövő héten egy az egész kormányt megrengető ügyet fognak felderíteni.

Toroczkai ezután a rendőrökkel beszélgetett, akiktől Magyar végig azt kérte, hogy vezessék ki Toroczkaiékat, de a rendőrök ezt nem tették meg.

Magyar kérdésekre is válaszolt, az egyik Perintfalvi Ritáról szólt, vagyis, hogy kiáll-e mellette. Magyar azt mondta, hogy ő minden megtámadott nő mellett kiáll, és hogy Bódis Kriszta írt erről az ügyről, ami olyan, mintha a Tisza írta volna.