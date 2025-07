Publicisztika, Anyaország :: 2025. július 28. 10:40 ::

Shalom, Péter!

Egykori lelkes NER-kegyencként Magyar Péter nem tud kibújni a bőréből, és miközben egykori kenyéradóját támadja, igyekszik mindenben lemásolni őt, amiben csak tudja. Ígérgetésből nála sincs hiány, de kuncsorgott már a cigány szavazatokért, vagy épp tegnap derült ki, hogy a VIP-páholyt sem veti meg, ahogy egykori mestere sem.

Egy valami azonban még váratott magára, amelyre mondjuk az MTK, mint a „zsidó csapatnak” elkönyvelt brigád, kiváló bemelegítés volt.

Magyar az MTK utánpótlásában focizó fiainak megmutatta a Dohány utcai zsinagógát, ahol legalább 20 éve nem járt – utóbbit majd kéretik jó alaposan megbánni, ha esetleg kormányra kerül.

A Budapest belvárosában tespedő monumentális épület a wishes messiás szerint „Budapest egyik legcsodálatosabb épülete”, és egy „hirtelen ötlettől vezérelve” tért be ide, hogy megmutassa fiainak is. Lehet, hogy az MTK-meccs volt rá ilyen hatással?

Viccet félretéve, miután bemutatták nekik „a magyar történelem szép és rendkívül szomorú részeit”, a kalandot kiposztolta Facebookra is egy jó kis „shalom” kíséretében.

Magyar bizonyosan nem akart lemaradni Orbán mögött a filoszemita-versenyben, de ugye akik már nagyon régen otthon vannak a pályán, azokat nem könnyű lemosni, főleg ebben a kiemelt kérdésben. Furkósbot gyanánt így legjobb választásnak a Mandiner bizonyult, ami a Fidesz neokon támaszaként igyekszik a magyarság számára fogyasztható formába önteni a kóserkonzervativizmust.

Két rövid cikket is szenteltek a látogatásnak, az egyikben kinevették , hogy ott fotózkodott, ahol nem szabad, (majd ezt meg is osztotta a Facebookján), a másikban pedig felrótták, hogy a kommentelők „ szétszedték ” a látogatás után.

Utóbbi szerint kormánypártiak és ellenzékiek is „felháborodtak” a zsinagógás kiruccanáson, és azzal vádolták Magyart, hogy nem őszinte, és csak kampányfogás az egész.

Az egyik kommentelő például így fogalmazott: „Más imádkozni megy, más prezentálni, fényezni önmagát a szekuláris világ előtt. Ócska trükk! És miért is volt ott? Ja, csak arra járt. Tesztelünk, tesztelünk?!” Megint egy másik pedig azt rótta fel neki, hogy „kussolt az ír zenekar ügyében”.

Hát igen... Magyar most nehéz fába vágta a fejszéjét, mert egy olyan terepre tévedt, ahol Orbán személyében nem is találhatott volna erősebb konkurenciát. „Isten ajándékait” nem könnyű lenyűgözni, s mivel a jelenlegi miniszterelnökkel még az izraeli nagykövet is maximálisan elégedett, a budai úri fiúnak még nagyon sok zsinagógába el kell zarándokolnia ahhoz, hogy egyáltalán ellenfele lehessen a fekete öves mesternek.

Shalom, Péter! Még sok munka vár rád! Nagyobbat húzhattál volna, ha inkább a palesztinokért állsz ki, de azt ugyebár neked nem szabad.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info