Anyaország :: 2025. augusztus 21. 07:45 ::

Első pártként mutatta be 106 képviselőjelöltjét a Mi Hazánk

Elsőként mutatta be 106 képviselőjelöltjét a Mi Hazánk Mozgalom a 2026-os országgyűlési választásra, ezzel is bizonyítva szervezettségüket, valós támogatottságukat. Dúró Dóra szerdai sajtótájékoztatóján jelentette be a párt jelöltjeit a Kossuth téren, írja a Magyar Jelen.

„A Mi Hazánk jelöltjeire leadott szavazatokkal mindenki két legyet üthet egy csapásra: ugyanis sem a Fidesz korrupt, az államot a működésképtelenség szélére sodró rendszerével, sem pedig a Tisza globalista, a multinacionális lobbit meghunyászkodva kiszolgáló politikájával semmiféle közösséget nem tudunk vállalni” – jelentette ki a Mi Hazánk elnökhelyettese.

A politikus azt is kiemelte, hogy pártja küzd a mentelmi jog eltörléséért, így jelöltjeik megválasztásukat követően sem fognak semmilyen esetben sem mentelmi joguk mögé bújni, ahogy eddig is lemondtak minden alkalommal a mentelmi jogukról.

„A választáson induló pártok közül a legszegényebb és legelhallgatottabb párt a Mi Hazánk, ráadásul a közvélemény-kutatók is rendszeresen alulmérik” – emlékeztetett Dúró Dóra többek közt az NMHH statisztikáira hivatkozva. Hozzátette, hogy pártját hibahatáron kívül mérte alul a korábbi választások során a legtöbb közvélemény-kutató, míg felül egyik sem.

A közösségi médiában is hasonlóképp el van hallgatva a Mi Hazánk, hiszen elnökük nevét és arcképét sem lehet megjeleníteni – kivéve persze negatív kontextusban. Ezen felül a Mi Hazánk központi oldalát is számos alkalommal törölték már, ezzel óriási versenyhátrányt okozva a pártnak.

Nem futamodnak meg

A képviselőjelöltek személyére rátérve kiemelte, hogy egyik elnökségi tag sem futamodik meg a megmérettetéstől:

a Mi Hazánk elnöke Csongrád-Csanád vármegye második választókerületében indul,

dr. Apáti István alelnök Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye ötös számú,

Novák Előd alelnök Budapest tizedik,

Dócs Dávid alelnök Nógrád vármegye második,

míg Szabadi István pártigazgató Bács-Kiskun vármegye ötödik választókerületében méretteti meg magát.

A Mi Hazánk politikusai közül többen is értek már el egyéni sikereket önkormányzati szinten, többek közt Pakusza Zoltán alelnök, aki Borsod-Abaúj Zemplén vármegye kettes számú választókerületében indul; Földesi Mihály Békés vármegyében szintén a kettes, míg Laczkó Zsolt Csongrád-Csanád vármegye hármas számú körzetének képviseletét szeretné elnyerni.

László Attila, Pilis polgármestere Pest vármegye 13-as, míg Bartal András, a Bűnvadászok és a MÖM vezetője Budapest 13-as számú választókerületében próbál szerencsét.

A fiatalok is lehetőséget kapnak a Mi Hazánknál, így többek közt Binder Csaba, a Mi Hazánk Ifjai elnöke is képviselőjelölt lesz Budapest negyedik választókerületében.

Dúró Dóra egy kifejezetten sikeres időközi választási eredmény (közel 20 százalék) után ismét Tolna vármegye második választókerületében méretteti meg magát.

Az összes jelölt bemutatkozása a https://mihazank.hu/jeloltek2026/ címen érhető el.

Sikeres négy évet tudhatnak maguk mögött

Az elmúlt négy évet kifejezetten sikeresnek értékeli a Mi Hazánk, számos fontos programpontjukat sikerült megvalósítaniuk, egyebek mellett a készpénzhasználat védelmének Alaptörvénybe iktatását, a végrehajtó-maffia leleplezését, a kutak megadóztatásának megakadályozását; mi több, a WHO szerződésmódosítását is sikerült kitolni a választás utánig, mely ellen továbbra is küzdeni fognak.

Sárdobálás helyett programközpontú kampányt szeretne a Mi Hazánk, amely tettekben is bizonyítja rátermettségét például a Hungulf Expo immár másodjára történő megrendezésével szeptember 27-én, illetve a havonta más-más vármegyében megrendezett Hazai Vásárokkal.

Míg előbbi a külföldi, dúsgazdag Öböl-menti országok piacát nyitja ki a magyar kis- és középvállalkozások előtt, addig utóbbi közvetlenül a magyar vásárlókkal köti össze a magyar termelőket.

Dúró Dóra arról is beszélt, hogy telefonalapú gyermekkor helyett valós élményeken alapuló gyermekkort képzel el a jövő generációjának a Mi Hazánk, ezért is szerveznek több száz gyermeknek ingyenes tábort a Pajtárs Mozgalom keretében, illetve majálisukon is számos ingyenes gyermekprogrammal szereznek élményeket a legkisebbeknek.

A jelöltek bemutatása után támadást indítottak a párt honlapja ellen

Néhány órával azután, hogy a Mi Hazánk Mozgalom bejelentette: mind a 106 jelöltje készen áll a megmérettetésre a 2026-os országgyűlési választásokon, és jelöltjei névsorát és bemutatkozását elérhetővé tette a párt honlapján, terheléses támadást indítottak a mihazank.hu oldal ellen.