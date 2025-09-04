Anyaország, Zsidóbűnözés :: 2025. szeptember 4. 11:32 ::

Napi Szijjártó-okádék: a végsőkig kiállnak népirtó főnökeik mellett a más ügyekben magukat békepártinak hazudó zsidóbérencek

Brüsszel folyamatosan Izrael-ellenes intézkedéseket javasol a tagállamoknak, de a magyar kormány ezeket továbbra sem fogadja el, és ehelyett a stratégiai szövetség és barátság építésén dolgozik a zsidó állammal - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be a Szamáriai Regionális Tanács elnökével, Josszi Dagannal folytatott találkozóját követően, hogy áttekintették a közel-keleti biztonsági helyzetet, és "sajnálattal állapították meg, hogy Európa nyugati felén továbbra is erős Izrael-ellenes érzések vannak jelen".

"Ennek egyik következménye az, hogy Brüsszel folyamatosan Izrael-ellenes intézkedéseket javasol a tagállamoknak. Mi ezeket továbbra sem fogadjuk el, és az Izraellel való stratégiai szövetség és barátság építésén dolgozunk" - szögezte le.

"Sokat beszéltünk a közel-keleti keresztény közösségek helyzetéről is, és egyetértettünk abban, hogy a térségben élő ősi keresztény közösségek védelme és biztonságuk garantálása fontos közös feladatunk" - tette hozzá.

(MTI nyomán)