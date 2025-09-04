Anyaország, Videók :: 2025. szeptember 4. 19:55 ::

Toroczkai: több fideszes politikusnak börtönbe kell mennie a hangfelvételeink alapján

Toroczkai László jött és beszélt, így már azt is tudjuk, hogy a Mi Hazánk Mozgalom építkezik és dolgozik; a bajba jutott magyar méhészek ügyét felkarolta, a gazdáknak lehetőségük lesz részt venni a Hungulf Expón, amelyen számos termelő bemutatkozik csúcsminőségű termékével az Öböl menti országokból érkező üzletembereknek, diplomáciai képviselőknek és a magyar érdeklődőknek, vásárlóknak. Egyes kiskereskedők már a szerződések aláírásánál tartanak. Toroczkai László egy napra ki is megy Abu-Dzabiba, és még videót is forgat arról, hogyan halad a kisvállalkozók üzleti karrierje, írja az Index az általuk készített interjú összefoglalójában.

Támogatók, mélyen alvók

A pártelnök szerint a Mi Hazánk Mozgalom támogatottsága 7-8 százalék körül van, a közvélemény-kutatások alapján stabilan parlamenti pártként van jelen, azonban kétségbevonható a közvélemény-kutatások eredménye, hiszen gyakran lehet csalni ezekkel. Toroczkai szerint azonban nemcsak ezért nem reprezentatív a kutatások eredménye, hanem azért is, mert jelentős mennyiségű az "alvó" szavazóbázis, amelynek tagjait sosem kérdezik meg a véleményükről és a pártpreferenciájukról.

"Azok, akik szegregátumokban élnek, és több százezren vannak, ott döntő lehet, hogy a cigányság hogyan fog szavazni" – mondja Toroczkai László, aki válaszolt arra is, hogy Takács Károly, Oroszlány polgármestere mohamedezett a Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanévnyitóján. Rónai Egon Ábrahám Barnabás, a Mi Hazánk Mozgalom képviselőjének szavaival szembesítette Toroczkai Lászlót. ("Az lehet, hogy Mohamed nincs az iskolában, de vannak helyette Rikárdók, Lorenzók, Brendonok szép számmal az egész országban, akik legalább annyi vagy több problémát okoznak nekünk, magyaroknak, mint a Mohamedek a nyugat-európaiaknak.")

Toroczkai László szerint képviselőjük igazságokat mond ki, főleg az elmúlt hetek történéseinek tükrében, amiről nem nagyon számolt be a magyar sajtó.

Olyan, mintha elszabadult volna a pokol Magyarországon.

A Mi Hazánk amúgy Szolnokon tervez rendpárti tüntetést annak apropóján, hogy egy cigány család szétvert egy diszkót a városban, majd a közösségi médiában kemény és fenyegető nyilatkozatokat tett. A Mi Hazánk szerint azonban a bűnelkövetések szempontjából nem az elkövető származása a kérdés, hanem a szerhasználat mértéke, ugyanis a nagyon szegény közösségekben nagyon magas a szerhasználók száma.

Toroczkai szerint ez egy legitim vita, miközben a szer nem mindenkiből váltja ki ugyanazt a hatást. A fő problémának azonban nem is ezt látja, hanem azt, mint mondja, hogy a cigány származásúakban a politika mindig csak az olcsó szavazatot látja, jó ebben az állapotban tartani a cigányságot, és ehhez be kell vonni cigány származású politikusokat. Toroczkai szerint éppen ezért

olyan problémákra kínál megoldást a Mi Hazánk Mozgalom, amelyekre a se a Fidesznek, se a Tiszának nincsen programja.

A témák már évek óta a párt programjában szerepelnek, a kampányban a Mi Hazánk ezen nem is változtat. A drogpolitikát kiemelve a kormányzó Fidesz részéről nem látják a beígért kemény fellépést.

"Van, akiknek kell félni, a bűnözőknek nagyon"

A közvélemény-kutatások gyakran félremérik a Mi Hazánkot, de az igazi felmérésen, a Tolna vármegyei időközi választáson 20 százalékos eredményt ért el Dúró Dóra – jelezte Toroczkai, aki szerint ha a Fidesz és a Tisza is összeomlik, akkor a harmadik párt lesz a legnagyobb párt, az pedig a Mi Hazánk Mozgalom: "eőbb-utóbb kormányt alakítunk, és csak akkor fogunk tudni rendet tenni ebben az országban, és nem csak a közbiztonság szempontjából, hanem gazdaságilag is, hogy minél jobb legyen élni Magyarországon."

A Mi Hazánk a programjával a lengyel tendenciát követné, amely szerint a Németországban munkát vállaló lengyel állampolgárok az elmúlt időben tömegesen költöznek vissza Lengyelországba.

Toroczkai még a bűnüldözés/bűnfelszámolás témáját is érintette, ahol kemény szankciókat helyezett kilátásba. "van, akiknek kell félni, tehát a bűnözőknek nagyon, nekik pokol lesz az életük, hogyha mi kormányzunk."

Habár a bűnfelszámolás Magyar Péter programjában is benne van, ő családi pótlékot ígér, a Mi Hazánk pedig akár a halálbüntetésről is megindítana egy legitim vitát/diskurzust – jelezte a pártelnök.

Tisza-rendezvény, mérleg nyelve

Toroczkai László megjelent a dorogi Tisza-fórumon, Magyar Péter országjáró körútjának egyik állomásán, ám a titkosnak, meglepetésszerűnek szánt látogatása nem lepte meg a Tisza Párt elnökét. A Mi Hazánk Mozgalom amúgy az együttműködést a Tisza Párttal semmilyen formában nem tudja elképzelni, Toroczkai szerint a két párt teljesen ellentétes oldalon áll.

Rónai Egon szerint, ha a választáson szoros eredmény születik, akkor a Mi Hazánk Mozgalom a mérleg nyelvévé válhat, és akár a párt döntésén múlhat, hogy ki lesz a miniszterelnök Magyarországon a következő négy évre. Toroczkai egy példával élve jelezte, hogy Pest vármegye közgyűlésében a Fidesz nincs többségben, így a kormánypárt igyekezett maga mellé állítani a közgyűlés tagjait, a mi hazánkos képviselőket, köztük Toroczkai Lászlót is:

minden létező mézesmadzaggal próbálkoztak, engem konkrétan kerestek. Először próbálták a helyi Pest vármegyei képviselőinket, frakcióvezetőket, majd engem. Felajánlották az alelnöki posztot, s hogy beveszik a Mi Hazánkat a vármegyei szintű kormányzásba, és nem maradt el annak a lebegtetése sem, hogy mekkora pénzekről van itt szó, a Samsung adóbevétele miatt.

Toroczkai szerint érdekes az is, hogy a Momentum a Samsung adóbevétel-ügyben együtt szavazott a Fidesszel, a Mi Hazánk ellene, amivel gyakorlatilag támogatták a korrupciót. Ezek miatt is utasítja vissza a pártelnök a vádat, miszerint a Mi Hazánk Mozgalom a Fidesz szatellitpártja volna.

Végrehajtómaffia

A bírósági végrehajtómaffiával kapcsolatban kiszivárogtak hangfelvételek, ezek a Mi Hazánk Mozgalom kezében vannak, és részletekben nyilvánosságra hozzák. Ezeken miniszterek nevei is hallhatók. Toroczkai egyértelműen fogalmaz:

több fideszes politikusnak börtönbe kell mennie, itt nem babra megy a játék a hangfelvételek alapján.

A politikus jelezte, hogy az eddig közzétett első részletben dr. Bohács Zsolt neve hallható, aki a 2010–2014 közötti időszakban volt országgyűlési képviselő. Ő azonban már augusztus végén azt mondta, nem tud arról, hogy érintett lenne. Az adásban Toroczkai most egy másik nevet is említ, L. Simon Lászlóét, szintén egykori országgyűlési képviselőét – azt nem tudni, mert nem hangzik el, hogy pontosan milyen kontextusban.

Nemcsak Schadl György nincs rácsok mögött, ő a luxusingatlanjában van a Balaton-parton, viszont ez az új név azt jelenti, hogy sokkal kiterjedtebb ez a kör, mint azt eleinte sejteni lehetett – vélte a Mi Hazánk Mozgalom pártelnöke.