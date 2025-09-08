Anyaország :: 2025. szeptember 8. 11:18 ::

NGM: a kormány a Rába Nyrt.-ben lévő többségi tulajdonrészének értékesítéséről döntött

Az N7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Holding Zrt. tőzsdén kívüli ügylet keretében részvényadásvételi-szerződéseket kötött a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalatával (4iG SDT EGY Zrt.) a Rába Járműipari Holding Nyrt. 54,34 százalékos többségi tulajdonrészének eladására - jelentette be hétfőn a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A közlemény szerint a 129 éves múltra visszatekintő Rába Járműipari Holding Nyrt. Magyarország meghatározó jármű- és komponensgyártó vállalatcsoportja, amely a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságként hazai és nemzetközi szinten egyaránt ismert. A vállalatcsoport fő tevékenységi köre a nehézgépjárművek komplett futóműveinek, futóműalkatrészeinek, valamint speciális járművek gyártása, amelynek jelentős része exporttevékenység formájában az Európai Unió, a FÁK-országok és az Egyesült Államok piacaira irányul.

A 4iG Csoport bekapcsolódása a Rába Csoport tulajdonosi körébe nemzetközi piaci integrációt jelent, amely stratégiai lépés megerősíti a Rába piaci stabilitását és lehetőséget teremt a hazai és nemzetközi piacokon való még intenzívebb jelenlétre. A hatékony digitális működés megteremtésén, a folyamatoptimalizáláson és az innováció előmozdításán túl, a nemzetközi kapcsolatain keresztül, a 4iG Csoport képes lesz támogatni a meglévő projektportfóliót és a 8×8-as járműplatformok fejlesztését is - emelte ki az NGM.

(MTI)