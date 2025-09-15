Anyaország :: 2025. szeptember 15. 07:26 ::

Harminckilenc határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Harminckilenc határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 34, szombaton négy jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

A múlt héten az ország területén 81 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - szeptember 1-jétől 7-ig - a feltartóztatottak száma 145 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében három határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.