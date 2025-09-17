Anyaország :: 2025. szeptember 17. 16:41 ::

Saját magát lőtte meg a honvédelmi miniszter testőre

– A törökországi vétlen lövés által megsérült személyvédő felépült, és azóta már szolgálatba is állt – ezt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter írta ki nemrég, miután Magyar Péter szerdán azonnali tájékoztatást követelt arról, hogy „mi történt február 4-én Ankarában, ahonnan AIR MEDAVAC repülővel 3 orvos hozta haza lőtt sérüléssel Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egyik testőrét”. Magyar hozzátette: a miniszter 4 testőrt vitt magával egy baráti NATO-országba.

Szalay-Bobrovniczky további részletet nem közölt a lövéssel kapcsolatban, még annyit írt reakcióként, hogy:

Annak pedig, hogy egy mindenkor hivatalban lévő minisztert a hatályos szabályok szerint hogyan védik, semmi köze nincs ahhoz, hogy egy tiszás politikus, egy exkatona közveszélyes módon, fegyverrel az oldalán mászkál az emberek között.

A miniszter Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselésével kapcsolatban úgy fogalmazott: „a fegyveres botrány miatt nagy az idegesség a Tiszában és Magyar Péter nagy bajban van, ezért terel, támad, hazudik”. Majd pár sorral lejjebb elismerte, hogy valóban lövés érte a testőrét.

Frissítés: profizmus a javából: saját magát lőtte meg a honvédelmi miniszter testőre

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón elmondta, hogy az eset több mint fél évvel ezelőtt történt, az illető saját fegyvere sült el, saját maga sütötte el, és könnyebben sérült meg. A miniszter szerint nyilván hibázott az illető. A vizsgálatban a honvédségi protokoll mentén jártak el.

Hozzátette: a sérült személy saját maga sütötte el a fegyverét, de nem állt semmilyen befolyásoltság alatt. Munkahelyi balesetnek minősítette az esetet, illetve leszögezte, hogy „nem szándékosan” sült el a fegyver.

Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy a NATO-tagállamok valamennyi honvédelmi minisztere védett személy. A miniszter azt is tisztázta, hogy nem négyen, hanem ketten védték a tárcavezetőt.

(24 - Index)