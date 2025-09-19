Anyaország :: 2025. szeptember 19. 15:16 ::

"Történelmi döntés": a Metának tizenöt napon belül vissza kell(ene) állítania Toroczkai Facebook-oldalát

Mérföldkő a közösségi médiatörténetben az a siker, amelyet a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, Toroczkai László aratott az Online Platform Vitarendező Tanácsban (OPVT) a Meta Platforms, a Facebook tulajdonosa ellen indított ügyben, írja a Magyar Jelen.

A pártelnök sajtótájékoztatóján elmondta: történelmi döntés született, az OPVT Toroczkai László javára döntött.

A Metának tizenöt napon belül vissza kell állítania a Mi Hazánk elnökének Facebook-oldalát, és részletes tájékoztatást kell adnia arról, hogy miért tiltotta le a pártelnököt a közösségi oldalról.

A független jogaszokból álló vitarendező testület kilenc hónap után hozta meg döntését. Az ajánlásban megállapították azt is, hogy a Meta nem volt együttműködő a tárgyalás során, a következő két hétben kiderül, hajlandó-e figyelembe venni a testület döntését.

Toroczkai László hozzátette: ha a sajtó valóban fontosnak tartja a szólasszabadságot, a következő napokban forduljon kérdésekkel a Meta dublini, európai központjához, kívánja-e betartani a cég a most meghozott médiafelügyeleti döntést.

A Mi Hazánk elnöke kijelentette azt is, hogy ha a Meta nem hajtja végre a döntést, folytatják a jogi eljárást a cég ellen. Emellett: a Mi Hazánk haladéktalanul benyújt egy törvényjavaslatot a Parlamentben, amely arról szól, hogy a jövőben egyetlen szolgáltató se akadályozhassa meg a parlamenti pártok és képviselők munkáját azzal, hogy kitiltja őket a közösségi oldalakról. Toroczkai László azt is közölte:

ha a Meta nem hajtja végre az OPVT döntését, a 2026-os választások másnapján a Mi Hazánk Mozgalom megtámadja a választási eredményeket.

A Facebook évek óta letiltja Toroczkai Lászlót a közösségi oldalról. A példátlan cenzúrát, a szólásszabadság alapvető emberi joga kirívó megsértését még a Mi Hazánk több politikai ellenfele is elítélte. A közösségi oldal még azokat a bejegyzéseket is korlátozza, ahol a Mi Hazánk elnökének csak a nevét leírják.

A Meta számos tartalomellenőrt alkalmaz, akik szűrik a nekik nem tetsző tartalmakat. De nemcsak a törvényileg tiltott tartalmakat törlik (például az erőszakos bűncselekményre felhívó vagy ábrázoló bejegyzéseket), hanem politikai cenzúrát is alkalmaznak, de kizárólag a nemzeti oldal közösségeit korlátozva, miközben például a homoszexualitás képi vagy írásos megjelenésében nem követik a gyermekvédelmi törvény előírásait.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság keretein belül működő Online Platform Vitarendező Tanács feladata, hogy az online szolgáltatások igénybe vevői peren kívüli eljárásban rendezhessék vitáikat a szolgáltatókkal. A Tanács az adott ügyben kötelezést tartalmazó döntést hoz, vagy ajánlást tesz, ugyanakkor nem rendelkezik bírósági vagy közhatalmi jogkörrel.