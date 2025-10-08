Anyaország, Videók :: 2025. október 8. 10:55 ::

Mi Hazánk a kormánynak: üres beszéddel nem lehet megállítani az Antifa-terrort!

A Mi Hazánk követeli, hogy tiltsák be a Budapest utcáin, ellenzéki tüntetéseken is mind gyakrabban felbukkanó Antifa-jelképek, kommunista szimbólumok használatát. Kettős mérce nélkül tartassák be azokat a jogszabályokat, amelyek értelmében nem engedélyezett a nemzetiszocialista és hungarista jelképek nyilvános használata sem!



Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A terrorizmus kapcsán illetékes hatóságok, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a TEK és a Nemzeti Nyomozó Iroda térképezze fel a nemzetközi Antifa-hálózattal összefüggésbe hozható személyeket, csoportokat, és a leghatározottabban lépjenek fel velük szemben! Minden eszközzel akadályozzák meg, hogy a vörös terrorbrigádok, számos országhoz hasonlóan, hazánkban is uralják az utcákat, és magyar emberek, rendőrök, állami intézmények ellen hajtsanak végre támadásokat! - követeli az antikommunista párt.