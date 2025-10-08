Anyaország :: 2025. október 8. 21:51 ::

"A Messiás Úr ránk szabadította a csőcseléket"

Facebook-oldalán jelentette be Hont András, hogy az ÖT csapata elhalasztja őszi turnéját, miután életveszélyes fenyegetést kapott a publicista és Schiffer András is. Közölte, hogy nem mindenki van közülük hozzászokva mindehhez, ezért többek komfortérzete miatt marad el a turné. Az ÖT ősszel tíz vidéki helyszínre látogatott volna el, írja az Index.

„A Messiás Úr rám/ránk szabadította a csőcseléket” – kezdte Hont András szolgálati közleményét. A publicista – és Schiffer András – életveszélyes fenyegetéseket kapott, ezért elhalasztják a turnéjukat. Kiemelte, néhányan hozzá vannak szokva mindehhez, de a csapatból nem mindenki, így arra jutottak, hogy „többek komfortérezete miatt” halasztják el a turnét.

– A jegyeket – amelyek várakozásainknak megfelelően fogytak – értelemszerűen visszatérítjük. És hogy szó se érje a ház elejét, hogy bezzeg Belpesten elérhetőek vagyunk, a november 13-ra tervezett és mindig biztosan teltházas Honglédit is lemondjuk – írja bejegyzésében.

Hozzátette, hogy neki is „némileg elment a kedve az egésztől”, és majd valamikor „lesz az ÖT-ben is, de nem most”. Hont András szerint mindazok, „akik lilaködös szépelgésbe fognak, hogy »ó, jaj, a jelenleginél bármi jobb« (mert így nyernek bebocsátást a Társaságba, vagy egyszerűen buták), is ezt a csürhét erősítik, sőt, még morális töltetet is adnak a csatornából kiömlő szennynek”. Azzal zárta, hogy mostmár érkezhetnek a kommentek, mert ő azt mondta: „selyemmajom”.

Magyar Péter és Hont András nem először feszül egymásnak a közösségi médiában. Egy évvel ezelőtt, miután az Átlátszó nyilvánosságra hozta a hivatalos jelentést Magyar Péter diákhiteles szerződéseiről, Hont András rövid bejegyzésben kommentálta a történteket, mondván, az abban foglalt kemény megállapítások miatt távozott Magyar Péter a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatói székéből. Magyar erre „átlátszó kormányzati propagandistának” nevezte Hontot.