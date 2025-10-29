Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. október 29. 10:47 ::

Idős, beteg, járóbotos asszonyt akart megerőszakolni egy beteg cigányállat egy felvonóban Miskolcon

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy idős, rossz egészségi állapotú asszonyt egy liftben szexuális cselekményre akart kényszeríteni.



MI-illusztráció: Fb

A vádirat szerint a vádlott 2025. április végén, Miskolcon meglátta a járóbottal lassan, gyalogosan közlekedő 72 éves asszonyt, akit követett.

Az elkövető kinyitotta a társasház kapujának ajtaját, majd a lépcsőházban beszálltak a felvonóba.

Ahogy elindult a lift, a vádlott lehúzta a nadrágja cipzárját, elővette a nemi szervét, és "szexuális cselekményt végzett". Közölte a sértettel, hogy 10 000 forintot ad neki "szexuális cselekményért" cserébe. Az asszony ezt visszautasította, mire a vádlott fogdosni kezdte, kezét az arcára tette, magához húzta. A sértett kiabált, próbálta ellökni magától, de a vádlott a lift falához szorította, és "szexuális cselekményre" akarta kényszeríteni.

A sértett ellenállt, sikoltozott, ezért a férfi megállította a liftet, és kilökte a lépcsőházba.

A Miskolci Járási Ügyészség a férfit erőszakkal elkövetett szexuális erőszak bűntettének kísérletével vádolja.

Az ügyészség a büntetett előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben börtönbüntetést és - ami a legfontosabb - közügyektől eltiltást indítványozott, derül ki közleményükből.