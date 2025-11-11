Anyaország :: 2025. november 11. 11:17 ::

Dúró Dóra: lemondtam a mentelmi jogomról, bíróság elé állok

Az Arc kiállítás hazug, anyaellenes plakátjának átragasztása miatt indult ellenem eljárás, és mivel lemondtam a mentelmi jogomról, most bíróság elé is kell álljak az ügyben. A cselekedetemet és a következményeket vállalom, bár szerintem nem én követtem el szabálysértést, hanem az eredeti plakát volt anyaellenes gyűlöletbeszéd - írja Facebook-bejegyzésében a Mi Hazánk elnökhelyettese, alább a folytatás.

Emlékezetes, hogy a tavalyi kiállításon megjelent anyaellenes provokáció ellen léptünk fel a Mi Hazánk több tagjával együtt, és tüntettük el az anyákat és az anyaságot becsmérlő, tényszerű hazugságokat tartalmazó plakát romboló tartalmát, és azokat pozitív szavakkal váltottuk fel.

Fontos hangsúlyozni: senki nem állítja, hogy az anyaság nem jár nehézségekkel olykor, azonban annak, hogy plakátokon sem hazudunk és becsméreljük az édesanyákat, nemzeti minimumnak kellene lennie.

Én magam is írtam és beszéltem többször saját példámon keresztül anyaként megélt nehéz helyzetekről, így az az egyébként gyakran ismételgetett vád sem igaz, hogy csak a pozitív oldalt mutatom be, elhallgatva a valósághoz hozzátartozó nehézségeket. Nem erről van szó, hanem arról, hogy kizárólag ezeknek a megjelenítése, ráadásul tényszerű hazugságokkal, olyan bántás az anyákkal szemben, ami ellen mindig is fel fogok lépni.

A mentelmi jogról pedig továbbra sem változott a véleményem: egy politikusnak minden tette következményét vállalnia kell, és ha a Mi Hazánk megkerülhetetlen erő lesz a következő Országgyűlésben, akkor ezt a politikusi kiváltságot el fogjuk törölni.