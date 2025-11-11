Anyaország :: 2025. november 11. 14:17 ::

Bókáék "átvilágítják" az Európai Unió hatásköreit

Magyarország kormánya megkezdte az Európai Unió hatásköreinek szisztematikus átvilágítását, Brüsszel lopakodó hatáskörbővítésének feltárása érdekében - jelentette ki az európai ügyekért felelős miniszter kedden Budapesten.

Ez azért vált szükségessé, mert az Európai Unió részéről ma már általános gyakorlat hatásköreinek lopakodó kiterjesztése, ami pedig szuverenitási kérdés - közölte Bóka János a Nézőpont Intézet Jogállamiság: szuverenitás és hatáskörtúllépés az Európai Unióban címmel megrendezett konferencián.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Unió a hatáskörátruházás elvére épül, vagyis a tagállamok döntik el, mely területeken kívánnak az intézményeken keresztül együttműködni; ha pedig ezt a döntést kiveszik a tagállamok kezéből, akkor a tagállami szuverenitás súlyosan sérül.

A hatáskör-átvilágítás célja, hogy feltárja ennek a lopakodó hatáskörbővítésnek a gyakorlatát bizonyos kulcsfontosságú területeken, mint például a gazdaságpolitika, az energiapolitika, a migráció, a jogállamiság, illetve az oktatáskultúra és a családpolitika - tette hozzá.

(MTI)