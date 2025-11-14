Anyaország, Programajánló :: 2025. november 14. 19:20 ::

Több mint 50 éves Ikarusokkal lehet utazni a téli hétvégéken Budapesten

Több mint 50 éves Ikarusokkal lehet utazni a téli hétvégéken Budapesten: a Közlekedési Múzeum oldtimer járművein, egy Ikarus 311-es és egy Faros Ikarus 66-os autóbuszon járhatják be az érdeklődők a főváros kedvelt helyszíneit a Mozgó Múzeum című program keretében. Különleges alkalmakkor az utazást élőzene kíséri.



Schneller Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója az intézmény pénteki budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: egy 2022-ben elindult és 2023-ban is népszerű programsorozatot folytatnak, amelyet tavaly nem tudtak megrendezni, és sokan hiányoltak. Az idén is két járművön utazhatnak az érdeklődők, a 311-es jelzésű, 1971-ben gyártott, valamint a 66-o,s 1963-ban gyártott Ikarus nosztalgiajáratokon tekinthetik meg Budapest nevezetes helyszíneit.

A 2025 decemberében és 2026 januárjában közlekedő autóbuszokon a múzeum szakemberei az Ikarus márka, a hazai autóbuszgyártás és az egyes autóbusztípusok történetét és a helyi látványosságokat ismertetik az utazókkal. Hat alkalommal az utazást élőzene is kíséri az ünnepi díszbe öltöztetett autóbuszokon - tette hozzá.



Kiemelte, hogy tavaly az első Ikarus márkanéven forgalomba helyezett, Ikarus 30-as autóbuszból fellelhető 2-3 darab közül az egyik legjobb állapotban lévőt gyűjteménybe vették, és terveik szerint jövőre a Mozgó Múzeum programban már azzal is lehet utazni.

Megjegyezte, hogy 2016 óta - amióta a központi kiállítóteret elbontották a Városligetben -, folyamatosan keresik a lehetőséget, hogy látogatóközönségükkel kapcsolatban maradjanak. A találkozás egyik módja az időszaki tárlatok megrendezése.

Elmondta, hogy a jövő év elején egy kávégépekkel foglalkozó kávétörténeti kiállítás megnyitását tervezik egy belvárosi helyszínen, továbbá a közlekedésbiztonság tárgyában újra nagyjárművekkel terveznek kiállítást nyitni Budapesten.

Kiemelte: a következő időszakban több lehetőség is lesz kapcsolatba kerülni a múzeummal. Az intézmény csaknem 70 ezer műtárgyának 99 százaléka jelenleg raktárban van, azonban egy múzeumnak fontos küldetése és kötelezettsége, hogy a rábízott gyűjteményeket be is mutassa az érdeklődőknek - hangsúlyozta. Példaként említette, hogy jelenleg a Balatonon mutatják be a Szent Jupát vitorlás hajót, és kültéri kiállításon ismerhetik meg a látogatók Fa Nándor és Gál József útját. Ugyanez a célkitűzés vezette őket, amikor a Huniverzum-kiállítás számára kölcsönadták az űrkapszulát, amelyben Farkas Bertalan földet ért, és ennek a küldetésnek egy megjelenési formája a Mozgó Múzeum projekt is.

A Mozgó Múzeum című múzeumpedagógiai program keretében az érdeklődők december 6. és január 11. között vehetnek részt az utazáson. A járatok menetrendje a www.mozgomuzeum.hu oldalon érhető el, ahol a menetjegyek kizárólag online elővételben válthatók meg.

A járatok szombaton és vasárnap 16 órakor és 17 óra 30 perckor indulnak a Műcsarnok és a Néprajzi Múzeum között található Verona angyalai utcai megállóból, majd mintegy 50 perces kört tesznek meg a főváros kedvelt részeinek érintésével. Szombatonként a Zenélő Buszokon élőzene kíséri az utazást.



A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum jelenleg 20 darab Ikarus autóbuszt őriz gyűjteményében. Egyedi nosztalgiaflottájával, a járművek begyűjtésével, megőrzésével, restaurálásával és bemutatásával kíván tisztelegni az Ikarus-örökség előtt. A múzeum Ikarus 311-es és 66-os autóbuszát korábban méhészbuszként használták, ma pedig teljeskörűen restaurált, korhű állapotban láthatók.

Az Ikarus története 130 évre nyúlik vissza: elődje egy családi vállalkozásként működő kocsigyártó üzem volt, az Ikarus márkanév 1951-ben született meg a gyár többszöri átalakulása után. Az Ikarus autóbuszai a világ számos országában megfordultak az Egyesült Államoktól Egyiptomig. A székesfehérvári székhelyű vállalat fénykorában évente mintegy 13 ezer autóbuszt készített, és az 1970-es, 1980-as években a világ legnagyobb járműgyártói közé tartozott, 2003-ig összesen 296 353 darab Ikarus autóbuszt értékesített.