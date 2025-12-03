Anyaország, Publicisztika :: 2025. december 3. 18:33 ::

Van itt pénz kórházra, feltéve, ha zsidó

Gondolom, nem kell részleteznünk senki számára, hogy a magyar egészségügy katasztrofális állapotban van. A Fidesz egészségügyi politikája voltaképpen ugyanúgy neoliberális, ahogy korábban a Gyurcsányéké is az volt. A különbség csak annyi, hogy Orbánék ezt nem mondják ki nyíltan, helyette hagyják lepusztulni az állami egészségügyet, így terelve az embereket a magánegészségügybe. Már aki meg tudja fizetni, mert aki nem, az így járt...



Fotók: Orbán Viktor Facebook-oldala

Természetesen a „zsidó reneszánsz” országában nem gondolhatjuk, hogy zsidó illetőségű kórházra ne jutna pénz. Örömittasan számolt be erről a kormánypárti Magyar Nemzet is. Mint írják, a miniszterelnök jelezte: Budapesten 13 kórház fejlesztése történt meg, köztük a Mazsihisz Szeretetkórházé is. A kormányfő a Mazsihisz Szeretetkórház átadásáról képeket is megosztott. Nem tudni, a többi kórházban milyen fejlesztések történtek, vélelmezzük, egyáltalán nem olyan nagyságrendűek, mint a Mazsihiszénál, mint ahogy az is teljesen egyértelmű, miért a zsidó kórházat kellett név szerint kiemelnie Orbán Viktornak. Mert az a legfontosabb (számára). Természetesen nem önmagában egy kórház felújításával van a probléma, sőt, önmagában egy kórház felújítása mindig jó. Viszont az, hogy miképpen van ez az egész keretezve, az már kérdéseket vet fel, nem is keveset.

De vannak további jó hírek is! Természetesen csak a zsidók részére.

A miniszterelnök felidézte: amikor Grósz Andor lett a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke, három megállapodást kötöttek. Ezek közül az első már teljesült a szeretetkórház felújításával, de a többire is sor kerül majd a következő időszakban. Így számítani lehet többek között az Országos Rabbiképző felújítására is.

A zsidó kórházra egyébként nem kevesebb mint 8,5 milliárd forint adófizetői pénz jutott, miközben például az állami fenntartású Szent János Kórház gyerekosztályán nincs fűtés. Kell-e ennél szemléletesebb kép? Egyébként a fellelhető információkból az derül ki, hogy vannak szolgáltatások, amelyek így is fizetősek a Mazsihisz kórházában. Hiába, az üzlet az üzlet, ez a mostani 8,5 milliárdos kormányzati támogatáson után is így marad.

Henney Viktor – Kuruc.info