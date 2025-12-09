Anyaország :: 2025. december 9. 14:25

Több mint tíz éve él pokoli fájdalmak között Zsolt, külföldi kórházban van esélye a túlélésre

2014 nyarán egy olaszországi nyaraláson deréktájon egy furcsa, vöröslő bőrtünet jelent meg Viczena Zsolt derekán, amit köldök körüli hasi fájdalom kísért. A nyaralásból hazatérést követően az aktív sportoló fiatalember folytatta edzéseit, ám az egyik alkalommal az addig enyhébbnek mondható fájdalom felerősödött, amely onnantól kezdve lehetetlenné tette az egyetemista Zsolt számára a normális életet.

– A fájdalomban egy perc szünet nem volt, így szakadt meg és vált rémálommá az egészséges, sportoló, ambíciókkal teli végzős egyetemista fiam élete egyik napról a másikra. Alig tudott enni, ha megpróbált, 20 perc múlva szakadt róla a hideg veríték, a pulzusa 140-ig felment. A hasi fájdalma teljesen lokalizált, és az első perctől fogva ugyanolyan, nem terjedt, nem változott. Mintha tépnék a köldök mögött mélyen. Az égő, farcsont környéki bőrtünet, amivel megjelent Olaszországban is, 4 hét múlva eltűnt. A hasi fájdalom maradt és egy hónap kínlódás után abba kellett hagynia az egyetemet. Felfoghatatlan kálváriába került – írja édesanyja, Ágnes, egy fiáról szóló korábbi bejegyzésben.



Viczena Zsolt 20 éves korában, betegsége előtt (forrás: Fb)

Az anya elmondása szerint a CT megnagyobbodott nyirokcsomókat mutatott, azonban biopsziát nem vettek belőlük. Helyette injekciókat kapott, később már fenolosakat, amivel eltaláltak egy ideget, mely miatt Zsoltnak herefájdalmai is lettek, hiszen a roncsolt ideg beidegzi a bal herét is.

Zsolték tovább küzdöttek, egy radiológus felfedezett nála egy mélyen lévő belső sérvet a hasnyálmirigy környékén, mely a fájdalmakat okozhatta. Bécsbe mentek, hogy megműtsék, ám a sebész nem találta meg a sérvet, kivették viszont Zsolt vakbelét, mindez pedig 6000 euróba került a férfinak és édesanyjának. Fél évvel később – már Budapesten – megtalálták a sérvet, meg is szüntették sikeresen, ám a hasi fájdalom nem szűnt meg.

Zsolt tehát több veszélyes betegséggel, tünettel is küzdött, megoldást pedig külföldön szerettek volna találni, ám a Covid-járvány közbeszólt.



Balra láthatók Zsolt hosszú évek során összeszedett leletei (forrás: Fb)

2022 júliusában Zsolt hátán ismét égő, vörös foltok jelentek meg, olyanok, mint Olaszországban, továbbá kismedencei panaszok is jelentkeztek a fiatal férfinál, foghúzásos kálváriája miatt pedig szájsebészeti problémákkal is küzdött.

2023-ban az egészségi állapota sajnos tovább romlott. Súlyos vérvizelés és vesefájdalom érte, mivel Zsolt és édesanyja elmondása szerint a győri kórházban orvos nélküli vesekőzúzása után súlyos fertőzést kapott. Magánellátásban végzett vizsgálatok bizonyították, hogy egészséges vizeletéhez képest 1000x-es vörösvértest-eltérés volt kimutatható, megfelelő kórházi kezelést pedig elmondásuk szerint nem kaptak, pedig Zsolt édesanyja úgy emlékszik vissza, összesen 31 alkalommal próbálkoztak. Zsolt végül szeptikus (vérmérgezésként is emlegetik, extrém magas pulzusa, magas láza, folyamatos hasmenése volt) állapotba került. A fájdalmai azóta is olyanok, mint azelőtt soha, fentanil-tapasszal (az egyik legerősebb fájdalomcsillapító, ami kapható), morfinnal és altatókkal próbálják csillapítani.



A leletek óriási eltéréseket mutattak, melyeket követően szeptikus állapotba került





Véget nem érő szenvedésének enyhítését Zsolt és édesanyja mindenképpen külföldön szeretné orvosolni, ehhez szeretnék kérni a jó szándékú emberek anyagi segítségét. Korábban próbálkoztak Németországban, ahol nem jártak sikerrel, így kielégítő megoldást egy svájci klinikán, illetve az Egyesült Államokban találhatnak, amihez rengeteg pénz szükséges.

Zsolt több mint 10 évre visszanéző kórtörténete összetett. Négy nagyon súlyos betegsége van: hasi fájdalom, injekció okozta súlyos herefájdalom, kétoldali vesefájdalom, idegi érintettségből származó súlyos urológiai problémák. Perifériás neuropátiája (idegkárosodás) miatt folyamatosan úgy érzi, mintha egész teste lángolna, mintha lávával öntötték volna le.

Zsoltnak és édesanyjának hozzávetőlegesen 55-60 millió forintra lenne szüksége ahhoz, hogy megfelelő ellátást kaphasson a betegségeire Svájcban, illetőleg az Egyesült Államokban.

Kellő összefogással ez egy elérhető összeg, az alábbi számlaszámra történő utalással olvasóink is tudják támogatni a fiatalember gyógyulását.

Viczena József Zsolt számlaszáma: 11773401-00908207 00000000

Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): HU96 11773401-00908207 00000000

A közleménybe minden esetben legyenek szívesek feltüntetni, hogy az összeg adományként érkezik!

Zsolt édesanyjának elmondása szerint az elmúlt tizenegy évben nagyjából 200 orvosnál jártak itthon és külföldön egyaránt. Reméljük, hogy az ünnepi időszakban sikerül annyi pénzt összegyűjteniük, hogy külföldi kezeléssel Zsolt kaphasson még egy esélyt, főleg, hogy családi problémák miatt nem számíthat másra, csak anyukájára.

– Én nem adtam fel a reményt, hogy pénzhez jutva visszakapom az én rendkívüli, óriási hősnek nevezhető fiam emberi életét. Amit ő végigcsinált közel 10 éven át, az egyszerűen felfoghatatlan – írta egy korábbi, 2024-es bejegyzésében Zsolt édesanyja.

Támogassuk együtt Zsolt gyógyulását, hogy óriási fájdalmai megszűnjenek, és ismét normális életet élhessen!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info