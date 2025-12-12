Anyaország :: 2025. december 12. 11:32 ::

Antifa terrorcsoportokról vár információkat a budapesti amerikai nagykövetség, 10 millió dollár is lehet a jutalom

Az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumának Rewards for Justice (RFJ) programja akár 10 millió dolláros jutalmat kínál azoknak, akik olyan információkkal szolgálnak, amelyek négy, az amerikai kormány által külföldi terrorista szervezetnek (FTO) minősített, Európában működő csoport pénzügyi működésének megzavarását eredményezhetik – írja közleményében az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége.



Illusztráció: Wikipédia

A közlemény alapján a Trump-adminisztráció az alábbi négy szervezetet vette fel az FTO-listára:

egy görög anarchista és antikapitalista csoport, amely házi készítésű robbanószerkezetekkel (IED) kísérelt meg és hajtott végre támadásokat görög kormányzati célpontok ellen. A Fegyveres Proletár Igazság vállalta a felelősséget a görög rohamrendőrség goudi székhelye közelében 2023. december 18-án elhelyezett bombáért; A Forradalmi Osztályharcos Önvédelem (Revolutionary Class Self-Defense) egy görög anarchista és „antikapitalista” csoport, amely a „kapitalista struktúrák” és az „állami elnyomás” elleni küzdelmet, valamint a Palesztinával való szolidaritást hirdeti. A Forradalmi Osztályharcos Önvédelem vállalta a felelősséget a 2024. február 3-án a görög munkaügyi minisztérium, valamint a 2025. április 11-én a Hellenic Train irodái ellen házi készítésű robbanóanyagokkal (IED) elkövetett támadásokért.

2025. november 20-án az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma az Antifa Ost, FAI/FRI, Fegyveres Proletár Igazság és Forradalmi Osztályharcos Önvédelem csoportokat a bevándorlási és állampolgársági törvény 219. szakaszának módosítása alapján külföldi terrorista szervezetnek (FTO) minősítette – emlékeztet a közlemény.

Ennek eredményeként a négy szervezetnek az Amerikai Egyesült Államok joghatósága alá tartozó összes vagyona és vagyoni érdekeltsége befagyasztásra került, továbbá az amerikai állampolgárok számára megtiltották, hogy bármilyen ügyletet folytassanak ezekkel a külföldi terrorista szervezetekkel. Az Antifa Ost, a FAI/FRI, Fegyveres Proletár Igazság és Forradalmi Osztályharcos Önvédelem csoportok számára tudatosan nyújtott anyagi támogatás vagy erőforrások biztosítása, illetve az erre tett kísérlet vagy az ezek céljából történő szövetkezés bűncselekménynek minősül.

(Index nyomán)