Szélsőbal arccal és névvel - nem önként, de bemutatkoznak a hazai Antifa tagjai (I. rész)

Néhány hete írtam arról a német jobboldali youtuberről, akit azért ítélt a német bíróság 7000 eurós bírságra és kártérítésre(!), mert engedély nélkül levideózta egy nyilvános tüntetésen Pierre Schubertet, az Antifa egyik főfotósát, akinek nagy szerepe van a német hazafiak ún. doxolásában.

Doxolás, doxing (angol szó): titkos vagy csak nehezen elérhető személyes információk összegyűjtése és publikus közzététele. Célja jellemzően az, hogy privát információk megszerzésével (név, lakcím, munkahely, elérhetőségek stb.) megszégyenítse, zsarolja vagy zaklatásnak tegye ki az érintett személyt vagy akár egy vállalkozást, céget. A fenti tevékenység az Antifa egyik kedvelt stratégiája. Mielőtt valaki elbagatellizálná a dolgot, nagyon is komoly fegyver ez az ellenség kezében. Ezen adatok alapján választják ki, figyelik meg áldozataikat az antifa terroristák, majd tervezik meg az általuk "kiruccanásnak" nevezett rajtaütéseket, támadásokat. Németországban több olyan hazafit is brutálisan A fenti tevékenység az Antifa egyik kedvelt stratégiája. Mielőtt valaki elbagatellizálná a dolgot, nagyon is komoly fegyver ez az ellenség kezében. Ezen adatok alapján választják ki, figyelik meg áldozataikat az antifa terroristák, majd tervezik meg az általuk "kiruccanásnak" nevezett rajtaütéseket, támadásokat. Németországban több olyan hazafit is brutálisan megtámadott és megnyomorított a Hammerbande, akit korábban ilyen módon feltérképeztek.

Néhány héttel ezelőtt a Budapesten őrjöngő - egyébként terrorszervezetnek minősített - Antifa a HVIM tagjait fenyegette azáltal, hogy kinyilvánították: ismerik a magyar hazafiak nevét, címét, és "nem felejtenek, és nem bocsátanak meg". A helyszínen lévő rendőröket a fenti cselekmény egyáltalán nem izgatta, s nem is cselekedtek.

Végre magyar hazafiak egy csoportja is támadásba lendült, és elkezdte nyilvánosságra hozni a fenyegetőző és a hazafiak ellen ügyködő terrorszervezet magyar sejtjeit, közkinccsé téve azok nevét és fotóját (amit akár nyugodtan használhatnak a magyar titkosszolgálatok is).



Vesszen minden maradéka!

Szélsőbal arccal és névvel nevű Telegram-csatorna így ír munkásságáról: "Nyilvánosságra hozzuk a hazai antifák és különböző erőszakra buzdító szélsőbaloldali csoportok tagjait annak érdekében, hogy a jövőben ne történhessen meg újra mindaz, ami 2023 februárjában Budapesten."

Majd így folytatják: "Senki ne gondolja, hogy akárcsak egy percig is szégyellni fogjuk magunkat az itt közzétett tartalmak miatt! Szeretnénk nyomatékosítani, hogy itt nem félrevezetett középiskolás gyerekekről van szó, akik fiatalkori lázadásként hallgatják az anarchista zenekarok számait (természetesen ez is eléggé gáz), hanem olyan személyekről beszélünk, akik az elmúlt években a budapesti Gólyában ideológiai képzést tartottak a különböző anarchista irányzatokból, akik szélsőbaloldali vitaesteket szerveztek, akik kommunista jelképeket ragasztottak az utcán, akik az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásáról ábrándoztak, akik az AntifaInfo Budapest facebook oldalon évek óta teszik közzé azon szórakozóhelyek telefonszámait és címeit, amelyek jobboldali zenekarok koncertjeit fogadják be, akik nacionalista mozgalmárok és jobboldali közéleti szereplők zaklatásaira buzdítanak, akik a dalaikban jobboldaliak megölését vizionálják, akik 2023-ban helyismereteikkel hathatós segítséget adtak a német antifának és akik túrázókra támadtak.

Mi senkit nem buzdítunk semmire, de úgy gondoljuk, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy tájékozódjon azokról a személyekről, hogy kik azok, akik már 2020-ban a boltok kifosztására buzdítottak."

A csatorna már első bejegyzéseiben felfedte az Antifainfo Budapest egyik szerkesztőjét, a Mércén is publikáló Csoma Lajost. Csomáról úgy tudni, hogy azok közé tartozik, aki legitimnek tartja a jobboldaliakkal szembeni erőszakot.



Csoma Lajos az Antifainfo Budapest egyik szerkesztője. A jobboldal elleni erőszakot is legitim eszköznek tartja

Csoma a "fasiszta mozgalomról" szóló cikkét az Eszmélet nevű szélsőbaloldali lapban publikálta. Érdemes az olvasott szövegen elgondolkodni. Csoma már ebben is aktív fellépést sürget a jobboldali szervezetek ellen, mivel a rendőri intézkedést nem tartja elégségesnek, köztük a Kuruc.infóval szemben sem.

A következő bemutatkozó Lipusz Balázs. Az ELTE-n szociológiát tanuló fiatalember nem csupán a Mérce egyik publicistája, hanem valamennyi baloldali esemény résztvevője is. 2018-ban a túlóratörvény elleni tüntetés egyik szónoka volt, 2020. március 1-jén pedig az antifákkal tüntetett a budapesti Fővám téren Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulóján (a mellékelt fotón). Lipusz a Varga "Nefelejcs" Gergőékhez tartozó Vörös Szittya Kollektíva tagja.



Lipusz Balázs

Most pedig jöjjön négy szegedi antifa: Hegyi Adrián, Bella Csaba, Flekenstein Attila és Szabó Dániel.

Szegeden az antifák korábban LMBTQP partit tartottak a városban, és próbáltak már jobboldali utcai fórumot is megzavarni. A szegedi antifák egyik ismert és elkötelezett embere Bella Csaba , aki a Varjú Kollektívához kötődik.



Bella Csaba

Szintén szegedi az a Szabó Dániel, aki gyakran tett látogatást a Budapesten működő BK41 – Köztér nevű szélsőbaloldali klub rendezvényein.



Szabó Dániel



Hegyi Adrián, az SZTE Állam- és Jogtudományi Karán tanul, hogy később hatékonyabban ássa alá a magyar államot



Flekenstein Attila a Momentum színeiben indult korábban



Szintén Flekenstein, mint valami elfuserált törp a Gyűrűk Urából



Még mindig Flekenstein. Igazán magyarosíthatná a nevét, mondjuk Nussbaumra

Fentebb említettem a Varjú Kollektívát . Eltekintve attól, hogy mit gondolunk az orosz-ukrán konfliktusról, s jobbról vagy balról kritizáljuk a putyini Oroszországot, mindenképpen említésre méltó, hogy a varjak kikkel is vállalnak szolidaritást, és kik mellett demonstrálnak. Alábbi plakátjukat két éve tették közzé, melyben szolidaritásra hívnak fel az orosz, fehérorosz és ukrán Anarcho-Kommunisták Harci Szövetségének (BOAK) tagjai mellett. A BOAK katonai épületeket, vasúti- és távközlési hálózatot támad, robbant, gyújt fel a hátországban. Az ilyen cselekményeket a világ minden országában, politikai rendszertől függetlenül terrorizmusként és hazaárulásként tartják számon, pláne hadiállapotban. A varjak terroristák melletti demonstrációjukat teljesen legálisan szervezték és megtartották, a hatóságok érdeklődést sem mutattak.



Legalább lábtörlőket nem gyújtottak fel...

A következő a sorban Marányi Levente . Marányi az, aki notórius levélírogatásával, vamzerkedésével több nacionalista koncertet is megakadályozott. Névtelen leveleket írogat szórakozóhelyeknek, hogy ne engedjenek fellépni általa "nácinak" vélt, vagy "náci"szimpátiával megvádolt zenekarokat.

Bemutatkozik Dinnyés Márton is, aki nem máshol dolgozik, mint a Magyar Labdarúgó Szövetségnél, mégpedig kommunikációs vezetőként. Dinnyésről bővebben itt olvashatunk. Májusban még a Nemzeti Sportnak adott interjút



Dinnyés



A Portugália-Svájc NL-elődöntő után: ő adta át Cristiano Ronaldónak a meccs legjobbjának járó elismerést



Sej László



Kommunista balfaszkommandó: Fincziczki Olivér és Nagy Szilveszter. Amúgy tök autentikus a tornacsuka...

Uj Péter és fiacskája, Uj Bence is helyet követel magának elvtársai között.

Uj Péter a zsidó 444 főszerkesztője . A legtöbb külföldi támogatás ehhez a Soros-médiumhoz fut be



Uj Péter, a 444 főszerkesztője

Ami ennél érdekesebb, hogy Uj Péter fiacskája, Bence sem tétlenkedik. Egy Retorsion nevű grindcore zenekarral idén szeptember 20-án a görög antifa egyik fészkében, a Prapopoulou Squat Athénban léptek fel. A helyről nagyjából azt érdemes tudni, hogy Athén egyik külvárosában, Halandriban található. 2006-ban foglalta el több radikális baloldali csoport a több mint harminc éve elhagyatott házat a nagy kerttel, és azóta nyíltan szélsőbaloldali, államellenes politikai-kulturális térként, politikai akciók bázisaként működik.



Uj Bence



Szintén Uj Bence

A görögországi antifákról érdemes tudni, hogy még a Hammerbande eszközeinél is jóval messzebb mennek. 2013 novemberében az Arany Hajnal két tagját a helyi szervezet előtt ölték meg , melyet egy Antifa-szervezet vállalt magára . A tettesek azóta sincsenek meg. Tavaly novemberben a fentebb említett eseményre és bajtársaikra kívántak megemlékezni a görög hazafiak, amikor antifa terroristák merényletre készültek ellenük, de végül önmagukat robbantották fel . A görög és német hatóságok a robbantás után úgy vélték, hogy a görögországi anarchisták és a Hammerbande között kapcsolat lehet , amit az is valószínűsít, hogy a Hammerbande vezére, Johann Guntermann korábban pont Görögországban bujkált a német hatóságok elől. A Hammerbande budapesti támadásaiban görögök is részt vettek, feltételezhetően ők támadtak késsel D. László barátnőjére. Továbbá érdemes megemlíteni az athéni magyar nagykövet elleni támadást



Prapopoulou Squat - athéni Antifa-szarfészek



A szeptemberi koncert plakátja, rajta a Retorsionnal

A Retorsion Élve rohadás albuma. A "zene" az "alkotók" szellemi és lelki kvalitásait adja vissza:

S mindezek után Uj Bence jópofa dolognak tartja, hogy görög antifákkal pajtáskodik. Természetesen a hatóságok itt sem találnak semmi látnivalót.

Azt is érdemes tudni Uj Bencéről, hogy bármilyen nyilvánosan meghirdetett nemzeti rock koncertet neki jelentenek elvtársai, ő meg apukája Soros-médiabirodalma segítségével nyomást tud gyakorolni a közhangulatra, miközben az életben a középszerűség ködétől nem látható, az interneten meg a névtelenségbe temetkező elvtársaik másik fronton indítanak támadást: hazug, rágalmazó leveleket írnak a szórakozóhelyeknek, a polgármestereknek, a rendőrségnek, csak hogy ne lehessen megtartani egy jobboldali koncertet.

S ne csüggedjenek az itt be nem mutatott szervezetek és emberek, ők is sorra kerülnek. Ahogy fogalmaznak a csatorna szerkesztői: "Senkiről sem feledkezünk meg a Munkásőr Emléktársaságtól és a Stromfeld Brigádtól kezdve az Európai Baloldalon és a Szikrán át a Varjú Kollektíváig és a Fáklyáig bezárólag."

Mi pedig, ahogy csak tudjuk, segítsük a szerkesztők tevékenységét, munkáját: feliratkozással, megosztással, olvasással, de ami a legjobb, ha információkat, fotókat és neveket szállítunk nekik.

Munkájukért pedig őszinte köszönet a csatorna szerkesztőinek.

Kitartás! Fel a győzelemre!

KG - Kuruc.info

